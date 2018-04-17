Музыкальная гостиная откроется на Госпитальной

В филиале «Лефортово» территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый» 18 апреля откроется музыкальная гостиная. Об этом рассказали в администрации филиала.

— В рамках мероприятия для посетителей выступит заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Чупина. В ее исполнении прозвучат как любимые песни прошлых лет, так и более современные композиции. — сообщили в администрации.

Слушателей будут ждать к 13.30. Вход свободный. Напомним, что филиал «Лефортово» расположен по адресу улица Госпитальная, дом 6. (ео)