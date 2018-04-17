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Какую компенсацию выплачивают жёнам военнослужащих в Архангельске?
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Какую компенсацию выплачивают жёнам военнослужащих в Архангельске? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Сколько денег выплачивают жёнам военнослужащих за рождение ребёнка? Слышала, что есть такая мера материальной поддержки.
Н. Ульянова, Архангельск
Жёны военнослужащих получают ежемесячное пособие на ребёнка — 10 528 рублей, а при рождении ребёнка в период прохождения военной службы — единовременное пособие в размере 22 958 рублей.
От редакции: Весенний армейский призыв стартовал 1 апреля. В этом году к местам службы будет отправлено 1,5 тысячи новобранцев из Архангельской области — из них около 600–700 человек из Архангельска и Северодвинска.
Сейчас в регионе открыто 26 призывных комиссий. Как и в предыдущие годы, молодые люди отправятся к местам службы в Плесецке, на Новой Земле, в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Псковской областях. В этом году изменились правила набора. Студенты средних профессиональных учебных заведений подлежат призыву только после их окончания, а не с 20 лет, как было раньше. Призывная кампания продлится до 15 июля.
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