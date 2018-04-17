Благоустроенная Мещера поплыла. Кто и как ее будет восстанавливать

NN.ru направил запрос в департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Там ответили, что ситуацию будет исправлять подрядчик.

По контракту территорию благоустраивало ООО «Дорожник». Работы были выполнены в 2017 году, приняты и полностью оплачены. По условиям договора все обнаруженные недостатки устраняет подрядчик за свой счет. Каждый объект имеет свой срок гарантии:

тротуары, площадки из брусчатки, велодорожки из асфальтобетона, площадки для игр детей, занятий спортом, деревянные настилы, лестницы, пандусы — 5 лет;

резиновые покрытия, площадки для игр детей и занятий спортом — 3 года;

малые архитектурные формы, элементы детских спортивных площадок для выгула собак, пляжа, металлическое ограждение, ограждения из бревен, лестницы из бревен, ограждения теннисной и стритбольной площадки — 2 года;

деревья, кустарники, многолетние растения, газоны — 1 год;

понтонный мост -10 лет.