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Благоустроенная Мещера поплыла. Кто и как ее будет восстанавливать
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Благоустроенная Мещера поплыла. Кто и как ее будет восстанавливать 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
NN.ru направил запрос в департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Там ответили, что ситуацию будет исправлять подрядчик.
По контракту территорию благоустраивало ООО «Дорожник». Работы были выполнены в 2017 году, приняты и полностью оплачены. По условиям договора все обнаруженные недостатки устраняет подрядчик за свой счет. Каждый объект имеет свой срок гарантии:
тротуары, площадки из брусчатки, велодорожки из асфальтобетона, площадки для игр детей, занятий спортом, деревянные настилы, лестницы, пандусы — 5 лет;
резиновые покрытия, площадки для игр детей и занятий спортом — 3 года;
малые архитектурные формы, элементы детских спортивных площадок для выгула собак, пляжа, металлическое ограждение, ограждения из бревен, лестницы из бревен, ограждения теннисной и стритбольной площадки — 2 года;
деревья, кустарники, многолетние растения, газоны — 1 год;
понтонный мост -10 лет.
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