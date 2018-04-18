К «Бессмертному полку» в Кирове смогут присоединиться все желающие

В этом году для участия в акции, которая пройдет после парада Победы, ограничений не будет.

Для участия в памятной акции «Бессмертный полк» в Кирове, которая проводится каждый год в День Победы, в этот раз не будет никаких ограничений. Чтобы присоединиться к шествующей колонне смогли все желающие, акцию проведут отдельно, после парада Победы.

С 2012 года участвовать в шествии «Бессмертного полка» в областном центре кировчане могли только при наличии пригласительных билетов, а количество участников акции было ограничено из-за размеров главной городской площади.

В этом году правительство Кировской области решило сделать акцию максимально доступной всем, поэтому шествие начнется 9 мая в 12.00 после праздничного парада. «Бессмертный полк» пойдет от Театральной площади по улице Московской к Вечному огню. Какие-либо ограничения и стандарты для фотографий и транспарантов применяться не будут.

Подготовиться к шествию кировчанам помогут в центрах «Мои документы» — с 23 по 27 апреля они будут принимать фотографии для изготовления портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Услуга безвозмездна.

Для изготовления портрета необходимо обратиться в один из центров «Мои Документы» с паспортом и оригиналом фотографии, а также предоставить имеющиеся сведения о своем родственнике, участвовавшем в войне.

Фотоснимки для портретов принимают по следующим адресам в Кирове:

— ул. Карла Маркса, 54;

— ул. Захватаева, 21а;

— ул. Калинина, 2;

— ул. Упита, 13;

— ул. Ленина, 10 (Лянгасово);

— ул. Советская, 12 (Нововятский район).

Акция «Бессмертный полк» беспрецедентна по своим масштабам: за шесть лет к ней присоединились более 80 государств, количество участников растет с каждым годом. В 2017 году по всей России «Бессмертный полк» объединил почти 8 млн человек, в Кирове шествии приняли участие 7 тысяч человек.

фото — пресс-центр Правительства Кировской области