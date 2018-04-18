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На Кубани открывается скаковой сезон
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На Кубани открывается скаковой сезон 

АиФ — Юг 19 минут назад
Фото: АиФ – Юг
На Кубани открывается скаковой сезон, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.
Первый скаковой день пройдет 22 апреля. Состоится двенадцать скачек представителей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород лошадей ведущих конных заводов Кубани и России.
Общий призовой фонд свыше 1,1 млн руб.
Кстати, по словам специалистов, лошади, выращенные на конных заводах Краснодарского края, считаются одними из лучших в стране. Ежегодно они побеждают на престижных международных турнирах и в различных видах конного спорта.
К празднику подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов Краснодара и края, а также пройдет конкурс оригинальных дамских и детских шляпок.
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