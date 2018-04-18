На Кубани открывается скаковой сезон

На Кубани открывается скаковой сезон, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза

Первый скаковой день пройдет 22 апреля. Состоится двенадцать скачек представителей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород лошадей ведущих конных заводов Кубани и России.

Общий призовой фонд свыше 1,1 млн руб.

Кстати, по словам специалистов, лошади, выращенные на конных заводах Краснодарского края, считаются одними из лучших в стране. Ежегодно они побеждают на престижных международных турнирах и в различных видах конного спорта.

К празднику подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов Краснодара и края, а также пройдет конкурс оригинальных дамских и детских шляпок.