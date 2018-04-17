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Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»
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Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес» 

Рамблер 21 час назад
Фото: Кадр из телепередачи "Поле чудес"
Этот неловкий момент, когда на ум приходит только яркий эпитет в исполнении Задорнова.
На популярной передаче "Поле чудес" казусов случалось немало. "Это потрясению подобно!", — удивляется ведущий. Смотрим вместе:
Леонид Якубович — человек с железными нервами и недюжинной выдержкой. Его тактичности могут позавидовать многие дипломаты, но даже он порой удивляется хаотичному ходу мысли игроков.
Задание на этот тур — ответить на следующий вопрос: какое изобретение древних египтян позволило им увеличить скорость лодок?
Варианты слов поражают даже постоянных зрителей телепередачи.
"Я назову слово, но сначала угадаю букву", — произносит фразу участник и… действительно выигрывает! Якубович расслабленно выдыхает. Иногда приходится волноваться за Леонида больше, чем за игроков.
Но, как заметил ведущий, у участника выпал "сектор +" на барабане, что давало право открыть любую букву без рискового выбора.
Леонид Якубович наконец-то просиял, он, правда, надеялся, что слово столь очевидно, что не потребуется так много и долго без разбора угадывать все буквы алфавита.
Да, нелегкая работа у человека.
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