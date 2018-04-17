Фестиваль «Патриотическая песня — 2018» пройдет в районе Чертаново Северное

Ежегодное мероприятие соберет участников разных возрастов: от учеников пятых классов до уже пожилых людей.

— Этот фестиваль очень важен для наших жителей, особенно, для пожилых. Мы проводим его, чтобы сохранить связь между младшим и старшим поколениями. Пенсионеры очень любят смотреть патриотические номера в исполнении детей, а дети, в свою очередь, всегда активно поддерживают выступления пожилых людей. Ребята отдают дань уважения и памяти тем, кто защищал Родину, — рассказала нашему изданию специалист по связям с общественностью центра досуга и спорта «Энергия.RU» Марина Сухарева.

Регистрация на участие в фестивале завершилась 14 апреля. По словам Марины Андреевны, организаторы получили 45 заявок — это 145 участников: 63 ученика 5-11-х классов и 82 жителя от 18 лет и старше. Напомним, что номера будут представлены в пяти номинациях: «сольное пение», «дуэт», «ансамблевое пение», «хоровое пение» и «музыкально-сценическая миниатюра».

— В целом, участники равномерно распределились по всем номинациям. Немного вперед вырывается только «сольное пение». Хочу отметить, что наш центр является единственным в Южном округе, который проводит подобный конкурс. В этом году нас активно поддерживает Союз десантников. Кстати, лауреаты нашего фестиваля выступят на концертных площадках района 9 мая, — отметила Марина Сухарева.

Конкурс пройдет в Московском культурном центре «Северное Чертаново» уже в воскресенье, 22 апреля. Начало в 11:00.

Фото: ЦДиС «Энергия.RU»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/17/40002/