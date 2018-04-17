Мастерская семейного чтения на Волочаевской распахнула двери для маленьких читателей

В библиотеке № 122 имени Александра Грина 15 апреля состоялась очередная встреча в мастерской семейного чтения «Золотой ключик». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева

— Мы смотрели диафильм «Курочка Ряба», говорили о весне и весенних птицах, а еще сделали своими руками жар-птиц! Каждая из жар-птиц получила собственное сказочное имя, которое им дали наши маленькие фантазеры. А участники рубрики «Свободный микрофон» рассказали наизусть свои любимые стихи и, как обычно, получили в подарок книги, которые сами себе выбрали из нашего волшебного книжного сундука, — сообщила Мальцева.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)