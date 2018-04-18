Классические арии и романсы прозвучат в Культурном центре «Онежский» на Флотской

В среду, 25 апреля, в Культурном центре «Онежский» на Флотской улице состоится концерт «Все о тебе», посвященный памяти Гертруды Трояновой. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Гертруда Троянова была блестящей певицей, тонким музыкантом и непревзойденным педагогом, — рассказал представитель администрации. — В память о ней воспитанники школы Трояновой исполнят для наших посетителей классические вокальные произведения, арии и романсы.

Начало в 19.00. Вход свободный, приглашаются все желающие. Отметим, что Культурный центр «Онежский» располагается по адресу ул. Флотская, д. 25. (ео)