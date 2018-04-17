«Экстази, меня увези»: Элджей осчастливил фанатов и собрал аншлаг на «Вагонке»

Несколько растяжек по городу и клич по соцсетям за месяц до мероприятия — вот почти и весь рецепт ожидаемого столпотворения у входа на «Вагонку» вечером в понедельник. За последний год фриковатый поп-рэпер из Новосибирска Элджей укрепил свои позиции в качестве одного из самых мощных хитмейкеров на постсоветском пространстве. В 2016 году Элджей, исполнявший до этого угрюмый рэп про «падики», добавил к своему имени еще один псевдоним — Sayonara Boy, начал пестро одеваться, нацепил белые линзы, стал читать под «хаусовые» биты и выдавать сплошь хиты.

Череда его синглов, выпущенных за последние два года, возможно, войдет когда-нибудь в историю: каждый новый его трек оказывается популярнее предыдущего, а от его композиций «Розовое вино», «Hey, Guys» и в особенности «Минимал» в 2018 году невозможно спрятаться.

С приходом весны Калининград наводнили толпы подростков с Bluetooth-колонками в рюкзаках; в 8 случаях из 10 из них доносится музыка Элджея. Эти подростки заполняют вечером в понедельник большой зал «Вагонки». По пространству, вмещающему около тысячи человек, гуляет плотный искусственный туман, играет старомодный бум-бэп, а на экране позади сцены показывают классический плей-офф «Чикаго Буллз» против «Юты Джаз» 1997 года. Под треки Cypress Hill и GZA/Genius «Буллз» и «Юта» идут ноздря в ноздрю; камера выхватывает находящихся на пике своих возможностей, сияющих от пота Майкла Джордана Карла Мэлоуна . Происходящее напоминает будто бы вечеринку у Элджея дома. Обильная дымка в зале, видимо, призвана создать ощущение того, что мы видим происходящее глазами рэпера, прячущего их за белыми линзами.

Аудитория на 90% состоит из тех, кого в 1997 году не было и в планах, попадаются дети и вовсе 7 — 8 лет, явные начальные классы. Забавно ощущать, что из людей, под завязку забивших «Вагонку» и глазеющих на экран, вряд ли кто знает об эпическом противостоянии Чикаго и Юты, о Скотти Пиппене и Джоне Стоктоне, и уж тем более никто не распознает звучащий из колонок трек «Liquid Swords».

Без пяти восемь вечера на сцену выскакивает диджей с синими волосами и начинает остервенело скакать под микс из трэпа. Звучат вперемешку Фьючер, Дизайнер, Кендрик Ламар . Позади на экране крутится трехмерная надпись Sayonara Boy, сделанная будто бы в старомодном графическом редакторе. «Вы готовы (…) [разбиться]?», — орет в микрофон диджей. Спустя несколько минут бешеных скачков, экран зажигается красным, и на сцене под истошные вопли возникает Элджей в огромных солнечных очках. После непродолжительного интро рэпер заводит песню с припевом «Экстази, меня увези»; от ора детей под нее можно оглохнуть.

То, что делает Элджей, — даже не совсем рэп. Его куплеты похожи на интонированные считалки, в которых переплетаются секс, названия брендов и наркотических веществ.

Усталым тихим голосом Элджей лениво разбрасывает по битам слова «Суприм», «Телеграм», «Кока-кола», «Сузуки», «Хубба-бубба», «Риттер спорт» и частенько, вместо того чтобы рифмовать слова, обходится простыми междометиями — «на-на-на», «ла-ла-ла». Его куплеты врезаются в память сразу же, они созданы для того, чтобы напевать их себе под нос. Рэпер делает ставку на отрицательную харизму и играет в злодея. В надуманном противостоянии с артистом Федуком, вместе с которым он «выстрелил» песней «Розовое вино», Элджей охотно принял на себя роль плохого парня. В текстах своих песен у него всегда все очень хорошо с деньгами, он обращается к слушателю «биомусор» и посылает журналистов с их вопросами. Он, не рефлексируя, расстается с девушками, а на концертах «сучки падают в отключке», и он их «не берет поштучно».

Во время выступления на «Вагонке» он продолжает играть этим образом. После открывающей «Экстази» он едва слышно, но резко обращается к залу: «Давайте вы не будете доставать фонарики, пока я вам не скажу. Меня кто-то плохо слышит?» После трека «Ребенок, рожденный сиять», в котором рэпера любят тискать старшеклассницы, он снова одергивает пришедших на его концерт детей. «Давайте вы не будете снимать меня на телефоны в лицо».

Шоу Элджея с первых же минут заставляет поразиться обилию хитов, которые выдал этот артист в кратчайшие сроки. С самого старта друг за другом идут «Дисконнект», «Рваные джинсы», «Розовое вино» и «Минимал». Зал красиво подсвечивается яркими, цвета фломастеров прожекторами, со сцены в потолок бьют дымовые пушки, через каждые пять песен пространство осыпают залпы конфетти. Под каждый трек имеется свой видеоарт, вписывающийся в эстетику рэпера. Под композицию LEGO экран засыпают кубики конструктора, под Secret Chat, открывающую свежий релиз артиста Sayonara Boy X, позади рэпера выплывают «облачка» сообщений с иероглифами, в ответ на которые возникают «стикеры» с мультяшным Элджеем.

При всей бесконечной хитовости материала, публика в зале на протяжении концерта остается довольно статичной, активных движений под треки Элджея не видать.

Слушатели стоят как вкопанные, не хлопают ни во время песен, ни после, зато охотно подпевают и снимают происходящее на смартфоны. Вкупе с красочными светом и видеоартом на концерте возникает ощущение, что Элджей целенаправленно производит музыку для созерцания. Возможно, в этом и заключается один из секретов его успеха.

Некоторое подобие «кача» Элджей вместе со своим диджеем и по совместительству бэк-MC оставляет на последние 20 минут. В финале выступления рэпер отдает зрителям приказ убрать телефоны и начать прыгать. На песне Fuck You DJ в зале происходит именно то, о чем вопрошал в начале шоу диджей, начинаются скачки. После исполнения трека Элджей окликает людей где-то в толпе и приглашает их в гримерку после концерта. «Когда вы будете так же (…) [уничтожать], как они, то я вас тоже позову», — обращается он к остальным. Шоу завершается чередой «бэнгеров»: за Suzuki следуют Hey, Guys, а под «Ультрамариновые танцы» «Вагонку» в очередной раз накрывает облако из конфетти.

«Калининград, это было (…) [потрясающе]. Это то, ради чего мы сюда ехали», — резюмирует Элджей, перед тем как исполнить «Минимал» еще раз. Детишки в зале счастливы от того, что им удалось точно следовать инструкциям рэпера и немного растопить его сердце., «Вокруг одни идиоты и светодиоды», — вторит Элджею тысяча юных счастливых ртов. — «Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты (…) [очень много]».