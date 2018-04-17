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Юный вандал расписал стены офисного здания в старом городе Выборга
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Юный вандал расписал стены офисного здания в старом городе Выборга 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного ребенка, расписывающего стены дома на улице Водной заставы, 3А в исторической части Выборга.
Скриншоты с видеозаписи в редакцию ivbg.ru прислал неравнодушный читатель, который рассказал, что камеры установили намеренно, т.к. проблема вандализма на стенах дома существует давно. На кадрах видно, что мальчик расписывает стену, а после благополучно скрывается.
Родителей ребенка просят провести с ним разъяснительную беседу о вандализме.
Ранее от рук вандалов пострадал брандмауэр Дома купца Сергеева, расположенного по адресу проспект Ленина, 14.
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