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Память Владислава Волкова почтили жители Войковского
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Память Владислава Волкова почтили жители Войковского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Сотрудники и читатели Центральной библиотеки №21 на Космонавта Волкова приняли участие в празднике, посвященному Дню космонавтики.
Как уточнил представитель читальни, юным гостям рассказали об истории этого дня, а также о биографии Владислава Волкова.
— Перед ребятам выступили с напутственным словом ветераны. Дети прочитали стихи и подарили ветеранам цветы и сувениры, — сообщили в администрации библиотеки.
Школьники и взрослые в этот день также торжественно возложили цветы к памятнику космонавту. (ео)
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