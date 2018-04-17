Память Владислава Волкова почтили жители Войковского

Сотрудники и читатели Центральной библиотеки №21 на Космонавта Волкова приняли участие в празднике, посвященному Дню космонавтики.

Как уточнил представитель читальни, юным гостям рассказали об истории этого дня, а также о биографии Владислава Волкова.

— Перед ребятам выступили с напутственным словом ветераны. Дети прочитали стихи и подарили ветеранам цветы и сувениры, — сообщили в администрации библиотеки.

Школьники и взрослые в этот день также торжественно возложили цветы к памятнику космонавту. (ео)