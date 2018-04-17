Детская площадка на 6-й Кожуховской улице вновь стала комфортной для игр

Во дворе дома № 23 по 6-й Кожуховской улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что качели сломаны, и попросила устранить проблему.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина

«Сообщаем Вам, что выполнены работы по ремонту качелей на детской площадки. В настоящее время малые архитектурные формы детской площадки находятся в удовлетворительном техническом состоянии», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (ео)