Клещи покусали 192 человека на Ставрополье

Клещи покусали уже 192 человека в Ставропольском крае на 16 апреля 2018 года, сообщили STAV.AIF.RU в краевом Роспотребнадзоре

Хотя случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой пока не зарегистрировано, за медпомощью обратилось больше укушенных ставропольцев, чем год назад. Случаи укусов зарегистрировали на 26 территориях.

В крае ведут профилактику распространения клещевых инфекций. Вредных насекомых уничтожают на пастбищах и зонах отдыха, а ветеринары обрабатывают от клещей крупный и мелкий рогатый скот.

Чтобы избежать эпидемии, предприниматели, работники и прочие граждане не должны забывать о безопасности. Для работы и отдыха на природе Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты, а при проведении акарицидных обработок применять средства индивидуальной защиты.