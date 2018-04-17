Ещё
Клещи покусали 192 человека на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клещи покусали 192 человека на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Клещи покусали уже 192 человека в Ставропольском крае на 16 апреля 2018 года, сообщили STAV.AIF.RU в краевом Роспотребнадзоре.
Хотя случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой пока не зарегистрировано, за медпомощью обратилось больше укушенных ставропольцев, чем год назад. Случаи укусов зарегистрировали на 26 территориях.
В крае ведут профилактику распространения клещевых инфекций. Вредных насекомых уничтожают на пастбищах и зонах отдыха, а ветеринары обрабатывают от клещей крупный и мелкий рогатый скот.
Чтобы избежать эпидемии, предприниматели, работники и прочие граждане не должны забывать о безопасности. Для работы и отдыха на природе Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты, а при проведении акарицидных обработок применять средства индивидуальной защиты.
АиФ Ставрополье: последние новости
Орден нашли и покажут людям. Мэрия передаст награду в краеведческий музей Творческие ставропольцы провели выходной в парке Победы Зачем на орбите гидрокомбинезон? Сотрудник музея об экспонатах из космоса
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение