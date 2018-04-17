Жительница Воронежа поделилась эффектными фото затопленного Дивногорья

В паводке есть и свои плюсы. Жительница Воронежа Светлана Юнга поделилась в срцсети эффектными фотографиями затопленного Дивногорья, сделанными 15 и 16 апреля. Глядя на эти снимки понимаешь, что в паводке есть и плюсы — в виде невероятных пейзажей.

— Я отправилась в Дивногорье целенаправленно, потому что очень люблю это место. Да и вообще годами караулила разлив, — рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» Светлана Юнга. Светлана поделилась с читателями «Вести-Воронеж» несколькими снимками.