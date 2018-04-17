Бесплатное цирковое представление устроят в Митине

В Культурном центре «Митино» в воскресенье, 22 апреля, свои таланты продемонстрируют воспитанники студии «Цирковое искусство» под руководством мастера спорта по спортивной гимнастике Юрия Струлькова. Юные циркачи представят программу «Цирковая карусель». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.

— Артисты продемонстрируют выступления на полотнах и акробатические двойки. Также зрители увидят номера с жонглерами на катушках, — рассказала Светлана Мухрина

Цирковое представление пройдет по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 14.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 6+.