Шпинат на службе и артефакты будущего: лучшие лекции этих выходных

Весна ворвалась в Москву, хочется гулять в парках, вдоль набережных и по тихим переулкам! Но не стоит забывать и о саморазвитии. Тем более что в эти выходные пройдет масса интересных лекций. Что полезного можно сделать в предстоящий уик-энд — читайте в материале mos.ru

Узнать о службе шпината в ФБР

Дата: 21 апреля

Время: 11:00–12:30 Место: Городской методический центр (Воронцовская улица, дом 6а, строение 1)

Что могли бы рассказать нам деревья и цветы, если бы мы их понимали? Почему растения не разговаривают? Существует ли язык природы? Как американские ученые завербовали шпинат на службу в ФБР? И самое главное — какую практическую пользу может принести человечеству понимание языка растений? На эти и другие вопросы получат ответы посетители лекции «Возможно ли научиться понимать язык природы?».

Занятие проведет учитель биологии школы № 171 Иван Смирнов — победитель конкурса «Учитель года России». Он расскажет о том, как много важного могут сообщить растения, лишайники и водоросли об окружающей среде.

Для участия необходима регистрация. Лекция будет интересна учащимся 10–11-х классов. Ученики 5–9-х классов тоже могут ее посетить, но в сопровождении педагогов или родителей.

Научиться актерскому мастерству

Дата: 21 апреля

Время: 11:00–13:00 Место: Московский городской педагогический университет (переулок Каменная Слобода, дом 4)

Участники мастер-класса «Актерская игра. Основы мастерства» на два часа погрузятся в мир театра и кино. Они будут изучать правила игры на сцене и обсуждать их вместе с заслуженным артистом России Александром Огаревым . Он расскажет, что такое игра смыслов, положений и образов. Участники узнают все о разных видах действия — вербальном, психологическом и пластическом, а также познакомятся с понятиями «исходное событие» и «основное событие».

Обсудят и текст драматического произведения: его структуру, темы и вариации, сопряжение фрагментов, а также персонажей.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться.

Попрощаться со стрессом

Дата: 21 апреля

Время: 11:00–12:00 Место: клиника психиатрии имени С. С. Корсакова (улица Россолимо, дом 11, строение 9)

На интерактивной лекции «Стресс и здоровье» расскажут об изменениях, происходящих в организме в результате стресса, и о том, могут ли эти изменения стать причиной нарушения здоровья.

Также слушатели узнают о признаках и симптомах стресса, об опасностях, которые он несет. Занятие пройдет в старейшем московском лечебном психиатрическом учреждении — клинике психиатрии имени С. С. Корсакова. Не особо впечатлительные смогут посетить музей кафедры психиатрии и посмотреть на старинные смирительные рубашки, цепи и другие экспонаты.

Лекцию прочитает врач-психиатр доцент, кандидат медицинских наук Юрий Тюльпин

Вход на мероприятие по предварительной регистрации.

Разобраться в паблик-арте

Дата: 21 апреля

Время: 11:00–12:30 Место: Московский архитектурный институт (улица Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4)

«Интересно, как бы я смог понять, что это великое искусство, если бы ты меня об этом не предупредил», — заметил один из героев фильма «О чем говорят мужчины», обсуждая современное искусство. Если вы думаете так же, но хотите научиться разбираться в «-артах» и «-измах», вам на занятие «Паблик-арт, дизайн и ландшафтная архитектура».

Лекция доцента МАРХИ Екатерины Ожеговой в первую очередь посвящена паблик-арту. Это доступное для всех выражение своего отношения к проявлениям современного мира — от политики до экологии. Паблик-арт призван будить творческое начало, он помогает увидеть мир с непривычной точки зрения. Но как отличить произведение искусства от банального хулиганства или дешевой поделки? Пониманию современного искусства надо учить так же, как пониманию классической музыки, балета, живописи или скульптуры.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации. С собой необходимо иметь паспорт.

Изучить теорию танца

Дата: 21 апреля

Время: 12:00–15:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Теоретик танца Бояна Цвеич в своей книге Choreographing Problems: Expressive Concepts in Contemporary Dance and Performance рассматривает ключевые вопросы современного танца, опираясь на взгляды выдающихся европейских философов Бенедикта Спинозы , Анри Бергсона и Жиля Делёза.

Отрывок из монографии прочитает Анастасия Прошутинская — куратор проектов современного танца в Культурном центре ЗИЛ. По ее словам, выбрать фрагмент было непросто, потому что в книге «все связано со всем». Для первого знакомства лектор остановилась на главе о работе датского хореографа Метте Ингвартсен. Участники лекции увидят, как работает «проблема» в хореографии и поговорят об экспрессии и аффекте в современном танце.

Вход по регистрации.

Разобраться в трудностях перевода

Дата: 21 апреля

Время: 18:00–20:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

В субботу в Культурном центре ЗИЛ пройдет встреча с Борисом Ерховым, переводчиком с английского и скандинавских языков, литературоведом и библиографом. Мероприятие продолжит цикл «Как рождается слово: встречи с переводчиками». Гости познакомятся с мастером современного художественного перевода, узнают о сложностях, с которыми он сталкивается в своей работе.

Вход по регистрации.

Отправиться в прошлое

Дата: 22 апреля

Время: 12:00–14:00 Место: Музеи Московского Кремля (Манежная улица, дом 7)

Слушатели лекции «Гранд-тур: образовательные путешествия XVII–XVIII веков» узнают о туристических и паломнических маршрутах той эпохи. Занятие проведет искусствовед Дмитрий Валявин.

Раньше путешествия были привилегией небольшой категории богатых и знатных людей. Обычно в путь отправлялись по частным делам или чтобы посетить важные торжества и события.

Благодаря пышному расцвету искусства в эпоху Возрождения Италия стала притягательной не только для паломников, но и для тех, кто стремился приобщиться к высокой ренессансной культуре. В среде европейской аристократии, в первую очередь английской, зародилась традиция особых познавательных путешествий, совершавшихся молодыми людьми по Франции и Италии для окончания образования. Со временем в подобные путешествия стали отправляться представители разных поколений из разных концов Европы, включая и Россию.

Стоимость билета — 250 рублей.

Создать артефакт будущего

Дата: 22 апреля

Время: 13:00–15:30 Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)

На воркшопе с интригующим названием «Лаборатория критического дизайна: НИИ знания» участникам предложат попробовать себя в роли дизайнеров, работающих с потоком знаний, архивацией и обучением. Лаборатория позволит представить, как выглядят школа и учебник будущего, а также ответить на вопрос о важности знания в эпоху, когда все доступно через глобальные сети.

Участники создадут артефакты будущего, чтобы попробовать осознать вектор развития знаний. Воркшоп проведет Андрей Манирко, руководитель образовательной программы института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» сезона 2015/2016.

Необходима регистрация.

Познакомиться с идеями автомобильной утопии

Дата: 22 апреля

Время: 17:30–19:00 Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)

«Улица хочет быть зданием!» — эти слова архитектора Луиса Кана посвящены улицам, предназначенным для использования автомобилей. Он говорил о соотношении автомобиля с архитектурой и городским планированием. Именно об этом пойдет речь на лекции «Улица хочет быть зданием — идеи и реальность в автомобильной утопии».

Когда мы начинаем рассматривать автомобиль как силу, определяющую процесс урбанизации, автомагистрали, гаражи и другие, связанные с автомобилем конструкции, приобретают решающее значение. Такой взгляд на автомобиль — уникальный шанс переосмыслить, переопределить и фактически изменить саму форму города, его архитектуру и способ жизни в нем.

Лекцию проведет Рене Хартман — немецкий историк архитектуры, специализирующийся на изучении типологии гаража и связях транспорта и архитектуры.

Вход по регистрации.

Дата: 22 апреля

Время: 18:00–20:30 Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)

Еврейский музей и центр толерантности приглашает посмотреть и обсудить первую полнометражную работу Глеба Панфилова «В огне брода нет». Фильм вышел в 1967 году. Главную роль в нем сыграла Инна Чурикова . Именно эта работа позволила актрисе, прежде выступавшей только в комедийных ролях, раскрыть свой диапазон. В Тане Теткиной есть и печальное, и забавное, и трогательное, и страшное.

Фильм так же, как героиня, соединяет трагическое и комическое, создавая объемный образ гражданской войны. Два характерных для конца 1960-х полярных принципа показа событий в кино — суровый и фарсовый — органично переплетаются.

Гости обсудят фильм вместе с кандидатом искусствоведения Артемом Сопиным — киноведом, преподавателем кафедры истории театра и кино Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета.