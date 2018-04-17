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Владивосток услышит «Поющий океан» 22 апреля
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Владивосток услышит «Поющий океан» 22 апреля 

Prim.News 1 час назад
В этот день пройдет гала-концерт конкурса любительских хоровых коллективов.
22 апреля в 19.00 на сцене Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40, остановка транспорта «Вторая Речка», р-н Автовокзала) состоится гала-концерт конкурса любительских хоровых коллективов «Поющий океан».
В гала-концерте примут участие лучшие хоровые коллективы, отобранные компетентным жюри в рамках конкурсного смотра. Также состоится торжественное награждение победителей и вручение дипломов. Вход свободный.
Организаторы конкурса — Приморский краевой центр народной культуры, департамент культуры администрации Приморского края, Краевой колледж искусств и Хоровое общество Приморского края.
Победа в конкурсе открывает путь для участия во Всероссийском хоровом фестивале, учредителями и организаторами которого являются НП «Всероссийское хоровое общество» и Министерство культуры Российской Федерации.
Конкурс будет проходить в г. Владивостоке 21-22 апреля на сцене Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40, остановка транспорта «Вторая Речка», р-н Автовокзала).
В конкурсе принимают участие хоровые коллективы (от 16 чел.) в двух номинациях: академическое или народное пение. Это могут быть любительские коллективы, независимо от ведомственной принадлежности. Возраст участников не ограничен.
Выступление хоровых коллективов оценивает профессиональное жюри из числа известных деятелей культуры и искусства, представителей Всероссийского хорового общества. По результатам конкурсных выступлений хоровым коллективам присуждается звание «ЛАУРЕАТ» и «ДИПЛОМАНТ» в каждой номинации, вручаются специальные дипломы и призы.
Лучшие коллективы выступят в заключительном гала-концерте 22 апреля 2018 года в 19:00 на сцене Приморского краевого колледжа искусств, а в дальнейшем примут участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня славянской письменности и культуры в г. Владивостоке 24 мая 2018 года.
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