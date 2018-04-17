«Роснефть» открывает путь талантам

В фестивале приняли участие работники дочерних обществ и дети заводчан в возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, 18 лет и старше. Жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, конкурсные выступления оценивали с точки зрения вокальных данных, оригинальности постановки номера, художественного уровня исполнения, артистичности и сценического обаяния. В номинации «Отражение» победителей определяли по таким критериям, как оригинальность идеи, композиции, содержания работы, техника, качество, художественный уровень.

Мэтры российской эстрады высоко оценили уровень выступления самодеятельных артистов. Исполнители Новокуйбышевского НПЗ вновь поразили столичных членов жюри.

"Очень радует, что так много детей и взрослых занимаются творчеством, — отметил председатель жюри, народный артист России Левон Оганезов . — Не обязательно чтобы каждый из них стал великим артистом, важно, что люди развиваются разносторонне. Очень приятно, что такая метаморфоза происходит с нашей молодежью. Честь и хвала взрослым, которые в свободное от производственных обязанностей время занимаются любимым делом".

Работницы НК НПЗ Елена Мещерякова и Анастасия Митрофанова попробовали себя в актёрском мастерстве, представив юмористический номер «Просто о сложном», посвященный предсвадебным хлопотам. По словам девушек, несколько лет они наблюдали за фестивалем как зрители, а два последних года участвуют сами.

"В постановке мы рассказываем о том, как волнуются люди перед свадьбой, — говорит Елена. — Мы постарались, чтобы это выглядело смешно и интересно. Насте было сложнее, она главная героиня, а по своей профессии она инженер-конструктор. Нам потребовалось много усилий, чтобы войти в образ. Но участие в главном корпоративном культурном событии Компании — уже победа для нас и большая честь".

Заслуженный успех на фестивале ждал юных участников, представляющих Новокуйбышевский НПЗ. Настоящей «звездой» фестиваля стала дочь работника НК НПЗ, уроженка Новокуйбышевска Милана Жарехина, которая победила в номинации «Эстрадный вокал». Невозможно поверить, что девочке всего 13 лет — настолько сильный и взрослый голос у юной певицы. Милана неоднократно побеждала на фестивале " Роснефть зажигает звезды" и представляла Самарский регион в финале Национального отборочного конкурса «Детское Евровидение-2016» в Артеке. В этом году она стала лауреатом первой степени в международном вокальном турнире «Окно в Европу».

"У фестиваля «Роснефть зажигает звезды» очень серьезный уровень участников, — поделилась впечатлениями Милана. — Для меня это огромный опыт".

Настоящий фурор произвела хореографическая постановка Новокуйбышевского НПЗ, полная экспрессии и динамики. По словам работниц предприятия, этот номер о том, как важно жить здесь и сейчас, сохранять семью и уметь любить. Участники коллектива выступают на фестивале уже четвертый раз, и всегда в лидерах. Но волнения от этого все равно не меньше. К выступлению готовились несколько месяцев, мастерили атрибутику, шили костюмы. А репетировать приходилось в свободное от работы время, то есть вечерами и в выходные дни.

"Каждый танец пропускаем через себя, проживаем от начала до конца, — говорят участники коллектива. — А представлять наш завод на таком фестивале — для нас престижно и почётно".