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В московском «Хлебозаводе №9» пройдет выставка-пристройство кошек и собак
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В московском «Хлебозаводе №9» пройдет выставка-пристройство кошек и собак 

Журнал ОК! 1 час назад
Команда центра «Юна» объявляет «щенячий апрель» и приглашает всех желающих 22 апреля в городское пространство «Хлебозавод № 9» на весеннюю выставку-пристройство животных из приютов «Юна-Фест». Всего организаторы «Юна-Фест» представят более 100 собак и кошек.
Как всегда, не обойдется без развлечений: творческие мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона с веселыми активностями, розыгрыши призов, фуд-корт с аппетитными вкусностями и много положительных эмоций — все для того, чтобы добавить этой весне красок.
Также на выставке вы сможете задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ведущего ветеринара центра «Юна».
Все животные, представленные на выставке, привиты, стерилизованы и, в обязательном порядке, проходят осмотр у ветеринара перед началом мероприятия, поэтому общение с ними абсолютно безопасно.
Забрать понравившееся животное можно прямо с выставки, а партнеры мероприятия подарят всем «начинающим» хозяевам специальные подарки, которые обеспечат комфортную адаптацию питомца в новом доме.
Где: Москва, Хлебозавод №9, ул. Новодмитровская, 1, стр. 17 (м. Дмитровская)
Когда: 22 апреля c 12.00 до 18.00  Подробности на сайте или в Инстаграм.
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