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Благотворительное мероприятие для многодетных семей прошло в «Центре культуры и спорта»
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Благотворительное мероприятие для многодетных семей прошло в «Центре культуры и спорта» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Благотворительное мероприятие «Улыбайся!» прошло в «Центре культуры и спорта» в воскресенье, 15 апреля.
«ЦКиС» организовал праздник для многодетных семей, которые приехали со всей Москвы, вместе с благотворительным фондом «Вознеси сердце».
— Мы провели и игры на свежем воздухе, и музыкальный концерт. Дети скакали, прыгали, бегали и канат перетягивали. На улице также наносили аквагрим и можно было принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, а фонд организовал угощения в виде куличей и кваса. После игр мы перешли в концертный зал. Народу было… Неимоверно сколько: если у нас зал на 100 человек, то на каждом сидении было по два человека, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.
Концерт провели студии эстрадного вокала «Соло» (руководитель Ирина Сотникова) и «SOUND XIT» (руководитель Лилия Локтева). В конце дети получили еще по подарку — пакеты со сладостями.
— Благотворительностью мы занимаемся уже лет семь точно. Каждый год в Рождество, 7 января, мы приглашаем к себе воспитанников из детских домов Подмосковья. Для них показываем бесплатные спектакли и организуем представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подарки дети тоже получают: иногда от нас, иногда от фондов, с которыми сотрудничаем, — отметила Анна Петровна.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/17/40011/
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