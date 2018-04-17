В кинотеатре «Иллюзион» стартует ретроспектива Альфреда Хичкока 

Королева Елизавета II пожаловала Альфреда Хичкока в рыцари. Стиль Хичкока, обладавшего превосходным чувством юмора, формировался под влиянием советского кино, немецкого импрессионизма и нуара (т.е. мрачной, пессимистичной голливудской кинодрамы 1940-х-1950-х годов). Хичкок снимался в эпизодах многих своих фильмов. Кинотеатр «Иллюзион» покажет 11 кинокартин этого великого режиссёра, классика мирового кино. Шантаж (1929) Молодая англичанка Элис Уайт должна выйти замуж за детектива Френка Уэббера, но она увлечена молодым художником, которого она невольно убивает из-за того, что он хочет заставить её позировать в обнажённом виде. После этого Элис подвергается шантажу, и расследование убийства ведёт её жених Уэббер. Фото: kinokiwi.com В ролях: Энни Ондра, Сара Оллгуд, Чарльз Пейтон, Джон Лонгден, Доналд Кэлтроп и другие Молодой и невинный (1937) Роберта Тисдолла подозревают в убийстве актрисы, которая была задушена поясом от его плаща. Дело расследует полковник полиции Бергойн: он уверен, что Тисдолл убийца. Дочь полицейского Эрика считает, что дело направлено по ложному следу, и у неё появляется романтическое чувство к Тисдоллу. Фото: next.afisha.ru В ролях: Нова Пилбим, Деррик Де Марни, Перси Мармот, Эдвард Ригби и др. Ребекка (1940) Год назад богатый мужчина Максимиллиан Де Уинтер около года назад потерял свою жену Ребекку Де Уинтер. Он едет в Монте-Карло, где встречается с миссис Ван Хоппер и её молодой компаньонкой, которой Де Уинтер так увлёкся, что женился на ней. Новобрачные возвращаются в Мэндэрли, в Корнуэлл, во владение Де Уинтеров. Молодая жена Максимиллиана начинает ощущать незримое присутствие Ребекки… Фото: theredlist.com В ролях: Лоуренс Оливье, Джоан Фонтейн, Джордж Сэндерс, Джудит Андерсон и др. Таверна «Ямайка» (1939) Сирота Мэри приезжает на побережье Корнуолла к своим тёте и дяде, которые содержат таверну «Ямайка». Мэри вскоре узнаёт, что в таверне останавливаются банды, которые грабят судна, разбивающиеся о скалистые берега. Мэри грозит беда, но среди бандитов находится человек, который готов её выручить. Фото: omn-omn-omn.ru В ролях: Чарльз Лотон, Хорас Ходжес, Морин О’Хара, Хэй Питри Подозрение (1941) Лина боится остаться старой девой, поэтому она выходит замуж за весёлого и беззаботного Джонни Эйсгарта. Лина мечтает о счастье в семье, но реальность превращается в ужас. Лина подозревает, что Эйсгарт женился на ней исключительно по расчёту, он не хочет трудиться и даже может пойти на убийство, лишь бы не работать. Лучший друг Эйсгарта, у которого тот занял большую сумму, погибает при странных обстоятельствах. Лина подозревает, что Эйсгарт скоро расправится и с ней, потому что её страховой полис может покрыть его долги. Фото: disgustingmen.com В ролях: Кэри Грант, Джоан Фонтейн, Седрик Хардвик и др. Страх перед выходом на сцену (1950) Студентка Ева Джилл хочет исполнить главную роль в своей жизни, чтобы с её друга сняли подозрения в убийстве, которые на него навела звёздная актриса Шарлотта Инвуд. Ева собирается стать служанкой Шарлотты: она намерена узнать правду. Но студентке ещё предстоит понять, что жизнь невозможно заставить следовать написанному сценарию… Фото: kinopoisk.ru В ролях: Джейн Уаймен, Марлен Дитрих, Майкл Уайлдинг, Ричард Тодд и др. Незнакомцы в поезде (1951) Звезда тенниса Гай Хэйнс встречает в поезде обаятельного незнакомца Бруно, и после этого в жизни Гая начинают происходить невероятные события. До встречи друг с другом молодые люди чувствовали себя несчастными: у них были на это причины. Для того, чтобы решить свои личные проблемы они придумали обмен услугами: «Я убью для тебя, а ты убьёшь для меня». Фото: orloffmagazine.com В ролях: Фарли Грейнджер, Рут Роман, Роберт Уокер, Лео Г. Кэррол, Патриция Хичкок Окно во двор (1954) Действие кинокартины разворачивается в Гринвич Вилледж. Фоторепортёр не встаёт с инвалидного кресла из-за травмы ноги и, скучая, начинает вести наблюдения за соседями из своего дома: их окна выходят во внутренний двор. Из своих постоянных наблюдений фоторепортёр делает вывод, что один из его соседей убил свою жену. Фото: kinopoisk.ru В ролях: Джеймс Стюарт, Грэйс Келли, Уенделл Кори, Тельма Риттер и др. Не тот человек (1957) В основе этой криминальной драмы лежат реальные события: нью-йоркское уголовное дело контрабандиста Кристофера Балестреро. Музыкант Мэнни Балестреро ошибочно арестован и по этой причине пребывает в скрытой ярости. Его жена Роуз, подвергнутая тяжким испытаниям, подавлена горем и доходит до сумасшествия. Фото: vokrug.tv В ролях: Генри Фонда, Вера Майлз, Энтони Куэйл, Харольд Стоун и др. Завороженный (1945) Новый директор психиатрического института, молодой учёный Эдвардс, ведёт себя странно. Констанс Питерсен, сотрудница института, увлечена им не только с профессиональной точки зрения, но и завязывает с ним любовные отношения. Констанс вскоре понимает, что он — не учёный, а самозванец Джон Баллантайн, который страдает амнезией и, возможно, убил старого пропавшего профессора Эдвардса. Чтобы это выяснить, Констанс везёт Баллантайна к своему старому учителю доктору Брюлову. Они изучают его сны и пытаются проникнуть в его сознание, чтобы узнать правду. Эпизод сна в фильме создан художником-сюрреалистом Сальвадором Дали. Фото: filmsomniac.com В ролях: Ингрид Бергман, Грегори Пек, Михаил Чехов, Лео Г. Кэррол и др. Секретный агент (1936) Сюжет фильма разворачивается во время Первой Мировой. Правительство Британии посылает в Швейцарию агента Эдгара Броди, чтобы он ликвидировал немецкого агента. Его сопровождают киллер-мексиканец и Эльза Керрингтон под видом жены. Они останавливаются в отеле. Но происходит ошибка: убит другой человек, а немецкий агент остаётся в живых. Эта роковая ошибка совершена из-за оторванной пуговицы, которая остаётся в руке жертвы. Фото: alphacinema.ru В ролях: Мэдлен Кэррол, Петер Лорре, Джон Гилгуд, Роберт Янг и др.