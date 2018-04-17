«Белое солнце» Павла Луспекаева

17 апреля 1970 года родился Павел Луспекаев — блестящий артист, ставший знаменитым благодаря «Белому солнцу пустыни». Он сыграл таможенника Верещагина, и после этого его стали узнавать на улицах, а таможенники сделали из него своего культового героя. В их штаб-квартире стоит статуя Верещагина весом в полторы тонны с маузером в руках и подписью на постаменте: «Я мзду не беру, мне за Державу обидно!». Из всего, что говорил герой Луспекаева, его современные коллеги выбрали наиболее актуальное для нашего времени.

То, что Павел Луспекаев стал артистом, — величайшее чудо.

Он родился в простой семье, его отец был деревенским мясником. В 16 лет ушел на войну, воевал в партизанском отряде, был тяжело ранен, чудом сохранил руку. В партизанах Луспекаев сильно обморозил ноги, позже это обернулось ампутацией всех пальцев на ногах и сильнейшими фантомными болями. Его жизнь могла бы стать основой для романа — уж слишком в ней много драматических поворотов и необыкновенных совпадений.

Луспекаев поступает в театральное училище; закончив его, успешно играет в провинции. Становится артистом БДТ, прекрасно начинает, но не удерживается в театре у Товстоногова: они не сходятся характерами. Давнее обморожение тревожит его сильнее, боли становятся невыносимыми, ампутация следует за ампутацией. Он становится калекой, попадает в зависимость от наркотика — болеутоляющего пантолон. Тут бы для него все и кончилось, но его доброжелатели вышли на министра культуры Фурцеву, женщину вздорную, но отзывчивую. Она помогла актеру-ветерану войны: во Франции были заказаны лекарства, за границей Луспекаеву сделали великолепные протезы.

Павел преодолел зависимость от пантолона, снова начал сниматья. Жить ему оставалось совсем недолго.

На съемках «Белого солнца пустыни» Луспекаев каждые двадцать минут садился на складной стульчик — больше он не выдерживал. Ему были нужны костыли, но он от них отказался — по его собственным чертежам для сапог Верещагина были сделаны особые металлические упоры, и Луспекаев мог стоять на ногах. А характер у него остался прежним, и кровь на лице Верещагина в сцене на баркасе не бутафорская. Перед съемками артист повздорил с местными в пивной, подрался, и его полоснули ножом по лицу. Этого можно было бы ждать от самого Верещагина, а не от калеки актера — но крутой и отважный таможенник стал вторым «я» Павла Луспекаева.

Во время съемок эпизодическая роль разрасталась благодаря луспекаевским импровизациям, становилась одной из главных в фильме — а когда тот вышел на экраны, страна поняла, что у нее есть великий киноактер. Но было поздно: «Белое солнце» выпустили в 1969 году, а в 1970-м Павел умер от разрыва сердечной аорты.

Через несколько дней ему должно было исполниться 43 года, и большую часть этих лет он жил на разрыв сердца, сжигая себя с обоих концов; в его смерти есть своя символика.

Павел Луспекаев многого не успел, но свою главную роль он все же сыграл, и навсегда остался крутым и отважным таможенником Верещагиным.