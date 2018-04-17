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Краснодарка: «Я съела пирожок в Макдоналдс и сломала зуб», продолжение
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Краснодарка: «Я съела пирожок в Макдоналдс и сломала зуб», продолжение 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Несколько дней назад жительница краевой столицы неудачно перекусила в пункте общественного питания быстрого обслуживания «Макдональдс», расположенном на ул. Артюшкова, 2.
— Зуб восстановлению не подлежит, новый от 40 тыс. рублей, — подвела итог случившемуся Ольга.
Все «зло» крылось в пирожке. Как рассказывает девушка, она заказала пирожок с малиной, но вместо него на выдаче почему-то получила с вишней.
Из-за 50 рублей ругаться видимо не хотелось (столько стоит пирожок, — прим «НК»), поэтому девушка решила съесть его.
В нем оказалась косточка, в итоге — сломанный зуб.
8 апреля клиентка «Макдональдс» обратилась в администрацию ресторана, добиваясь восстановления своих прав.
На днях она получила официальный ответ, где очень много говорится о том, как в компании следят за качеством, все кругом контролируют и соблюдают все нормы действующего законодательства, а «причинению вреда могли способствовать индивидуальные особенности Вашего здоровья». Копию документа девушка предоставила в редакцию нашего издания.
Таким образом в удовлетворении претензии краснодарке отказано. Дирекция ресторана приводит огромное количество аргументов, апеллируя нормами закона:
— Упаковка продукции «Пирожок вишневый» содержит предупредительную надпись о возможном наличии в продукции косточек.
То есть компания таким способом изначально обезопасила себя.
Вопрос о компенсации вреда посетителям решается на основании наличия совокупности неизвестно кем установленных условий:
— обстоятельство и характер причинения вреда; наличие (отсутствие) вины работников Компании в причинении вреда; размер фактических расходов (убытков), возникших у потерпевшего в связи с причинением вреда; причинно-следственная связь между действиями работников Компании и полученным вредом здоровью.
В итоге совокупность этих условий из обращения пострадавшей установить естественно не смогли.
Касаемо того, что девушка заказывала пирожок с малиной, а на выдаче ей предоставили с вишней, дирекция пояснила, что до приобретения товара покупатель имеет право осмотреть его и получить о нем информацию. Но если этого не было сделано, мол, право на претензии утрачено.
В просьбе компенсировать вред краснодарке отказали. В этой связи девизы «Макдональдс», приведенные в конце официального ответа, выглядят весьма иронично:
— Наша цель — предоставлять горячую и свежую еду, быстрое и вежливое обслуживание в чистой и приятной атмосфере. ;;
Будет ли клиентка ресторана предпринимать какие-либо дальнейшие действия для привлечения к ответственности заведения, в котором за уплаченные ею же 50 рублей, её оставили без зуба, пока не известно.
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