Краснодарка: «Я съела пирожок в Макдоналдс и сломала зуб», продолжение

Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Несколько дней назад жительница краевой столицы неудачно перекусила в пункте общественного питания быстрого обслуживания «Макдональдс» , расположенном на ул. Артюшкова, 2.

— Зуб восстановлению не подлежит, новый от 40 тыс. рублей, — подвела итог случившемуся Ольга.

Все «зло» крылось в пирожке. Как рассказывает девушка, она заказала пирожок с малиной, но вместо него на выдаче почему-то получила с вишней.

Из-за 50 рублей ругаться видимо не хотелось (столько стоит пирожок, — прим «НК»), поэтому девушка решила съесть его.

В нем оказалась косточка, в итоге — сломанный зуб.

8 апреля клиентка «Макдональдс» обратилась в администрацию ресторана, добиваясь восстановления своих прав.

На днях она получила официальный ответ, где очень много говорится о том, как в компании следят за качеством, все кругом контролируют и соблюдают все нормы действующего законодательства, а «причинению вреда могли способствовать индивидуальные особенности Вашего здоровья». Копию документа девушка предоставила в редакцию нашего издания.

Таким образом в удовлетворении претензии краснодарке отказано. Дирекция ресторана приводит огромное количество аргументов, апеллируя нормами закона:

— Упаковка продукции «Пирожок вишневый» содержит предупредительную надпись о возможном наличии в продукции косточек.

То есть компания таким способом изначально обезопасила себя.

Вопрос о компенсации вреда посетителям решается на основании наличия совокупности неизвестно кем установленных условий:

— обстоятельство и характер причинения вреда; наличие (отсутствие) вины работников Компании в причинении вреда; размер фактических расходов (убытков), возникших у потерпевшего в связи с причинением вреда; причинно-следственная связь между действиями работников Компании и полученным вредом здоровью.

В итоге совокупность этих условий из обращения пострадавшей установить естественно не смогли.

Касаемо того, что девушка заказывала пирожок с малиной, а на выдаче ей предоставили с вишней, дирекция пояснила, что до приобретения товара покупатель имеет право осмотреть его и получить о нем информацию. Но если этого не было сделано, мол, право на претензии утрачено.

В просьбе компенсировать вред краснодарке отказали. В этой связи девизы «Макдональдс», приведенные в конце официального ответа, выглядят весьма иронично:

— Наша цель — предоставлять горячую и свежую еду, быстрое и вежливое обслуживание в чистой и приятной атмосфере. ;;

Будет ли клиентка ресторана предпринимать какие-либо дальнейшие действия для привлечения к ответственности заведения, в котором за уплаченные ею же 50 рублей, её оставили без зуба, пока не известно.