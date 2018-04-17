В кинотеатре «Вымпел» покажут «Сказку о потерянном времени»

Показ художественного фильма «Сказка о потерянном времени» состоится 22 апреля в кинотеатре «Вымпел».

В центре сюжета — четверо злых волшебников, которые решили вернуть себе молодость. Для этого им понадобится найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. Удача улыбнулась им в лице четверых беспечных школьников. Из-за колдовства школьники постарели, а волшебники превратились в детей. Но у превращенных остался шанс — до заката солнца они должны были найти избушку волшебников и перевести стрелки волшебных часов назад.

Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. Начало в 10.30. Вход свободный.

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