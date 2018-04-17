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Borjomi покажет мультики о пользе питьевой воды
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Borjomi покажет мультики о пользе питьевой воды 

Lenta.ru 34 минуты назад
Бренд Borjomi запустил серию анимационных образовательных роликов о важности соблюдения питьевого режима, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе IDS Borjomi Russia.
Мультфильмы выпущены в рамках проекта «Ты не поверишь последствиям» от бренда «Святой Источник». Пять роликов созданы в партнерстве с художниками студии Fedor Comix. Каждый из них, благодаря участию семи разных авторов-аниматоров, имеет свой уникальный стиль: анимэ, силуэтная анимация и другие.
Создатели мультипликационных короткометражек активно использовали гиперболу. Каждый герой проекта — собирательный образ. Все они однажды приобрели полезную привычку регулярно пить воду, заменили на воду все напитки и заметили невероятные изменения во всех сферах жизни. Каждый из героев почувствовал позитивные изменения во внешности, прилив сил и энергии, улучшение концентрации и внимания, у них повысилась выносливость во время тренировок! Из роликов можно узнать, каким образом развить умственные способности, поддержать красоту и молодость, стать более уравновешенным и сильным.
«Забота о питьевом режиме — важная часть стратегии нашей компании. Мы часто говорим о поддержании водного баланса детей, но даже взрослые зачастую забывают регулярно пить необходимое количество воды и не осознают этого. Тем не менее, питьевой режим является важнейшей составляющей здорового образа жизни», — отметила директор по маркетингу IDS Borjomi Russia Татьяна Сырцева.
IDS Borjomi Russia — крупный игрок рынка бутилированной воды России, является частью международной компании IDS Borjomi International. В портфелькомпании входят такие известные бренды «Боржоми», «Святой Источник», «Эдельвейс».
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