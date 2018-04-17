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Дмитрий Маликов посетил завод «Октава»
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Дмитрий Маликов посетил завод «Октава» 

Ростех 58 минут назад
Фото: Ростех
Уникальную профессию «оператор электроакустических измерений» освоил на тульском заводе «Октава» народный артист России Дмитрий Маликов. Визит певца на легендарное предприятие прошел в рамках тура по городам Тульской области с образовательным проектом «Уроки музыки».
Социально-образовательный проект «Уроки музыки» включает мастер-классы по всей России. Артист передает творческий опыт юным музыкантам, получающим начальное музыкальное образование. «Уроки музыки» — это интерактивное шоу, где дети становятся непосредственными участниками представления. В ходе урока они не только выступают на одной сцене с Дмитрием Маликовым, но и получают возможность напрямую пообщаться с артистом. В ходе мастер-класса Дмитрий отвечает на вопросы учащихся и, конечно, исполняет несколько своих композиций и классических произведений. На этот раз Дмитрий Маликов посетил ПАО «Октава» и взял урок у специалиста в области электроакустических измерений с многолетним опытом.
Особенность профессии оператора электроакустических измерений в том, что специалист, даже обладая абсолютным слухом, таким как у Дмитрия Маликова, проверяет субъективные характеристики производимых микрофонов объективными исследованиями. Через его руки проходит вся линейка выпускаемых микрофонов: конденсаторные, ламповые, ленточные, динамические, электретные. Это такие модели, как МКЛ-111, МКЛ-112, МКЛ-5000, МК-012, МК-012-01, МК-105, МК-220, МК-319, МКЭ-204У, МЛ-52-02. Мастер проводит испытания микрофона и сравнивает его звучание с образцовым. Для этого он пользуется специальной аппаратурой и приборами. Микрофон устанавливают в заглушенную камеру.
Дмитрий Маликов познакомился с участком сборки легендарных российских микрофонов и проверил качество изготовленного продукта, тем самым освоив редкую специальность в области электроакустических измерений. Кроме того, в время визита музыкант посетил музей предприятия, где выставлены такие редкие экспонаты, как радиоприемник, специально изготовленный в Туле для Сталина, микрофон ДЭМШ, в который Юрий Гагарин сказал знаменитое «Поехали!».
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