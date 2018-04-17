Горький стыд под звуки музыки

Статья Горького «О музыке толстых» вышла в газете «Правда» 90 лет назад. Знаете, я всем рекомендую ее перечитать. Какие обороты, сравнения, метафоры и гиперболы! Даже католические епископы, поднаторевшие в разоблачениях козней дьявола во времена Реформации, вряд ли поднимались до таких высот!

«…Это играет оркестр безумных, они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек— жеребец, размахивая огромным фаллосом…» — делится впечатлениями раздосадованный Горький, которому, видишь ли, помешали размышлять о садоводе Мичурине. Пролетарский писатель далее обрушивается на всю музыку, которую принимают по радио в соседнем отеле: «цинизм фокстрота», «судороги чарльстона», джаз «в исполнении оркестра негров». Все это и называется, по мысли густоусого «буревестника революции», «музыкой для толстых» (надо понимать, богатых, а не больных ожирением). «Под ее ритм во всех великолепных кабаках „культурных“ стран толстые люди, цинически двигая бедрами, грязнят, симулируют акт оплодотворения мужчиной женщины», распаляет себя Горький. Дальше — больше: там и утверждения, что толстые — «плохие самцы», подвержены «разврату воображения», склонны к «однополой любви» и «вырождению». Здесь разом все: застарелые комплексы, откровенная злоба, ненужность в профессии и недомогания некоторых функций организма… Клянусь доктором Фрейдом!

Немного о фоне, на котором этот опус (чтобы грубее не сказать) был опубликован. Секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин прокладывает себе дорогу через партийную оппозицию, Лев Троцкий уже лишен власти и покинул страну, плавно сворачивается Новая экономическая политика (НЭП) со свойственными ей излишествами. С заскорузлыми мозолями, нечесаный и несытый русский рабочий, еще сам не зная того, стоит на пороге страшной Первой пятилетки, которая ценой крестьянских жизней, пролетарской культуры и недобитых остатков интеллигенции заложила основы «города-сада», индустриального поворота в аграрной стране.

И вот престарелый блогер, чей успех — в прошлом (с 1923-го, когда опубликованы «Мои университеты», он не создал ничего запоминающегося), пишет колонку в ведущую партийную газету страны. А попросту — бурчит, перекладывая свои неудачи на общество, уровня которого не достичь, молодость, которой не вернуть, животную страстную развязность, которой не наделен. Ослепляет зеленая луна Италии, веют ветра весенней ночи, танцуют пары, а престарелый усач перегоняет в черепе первач злобы в строки ненависти к музыке… И вот эта плесень на десятилетия заморозила, исказила в Москве, Ленинграде и Казани живое развитие музыки (началось в 1922-м), поломала судьбы молодежи, названной «стилягами»! С 1928 по 1957 год — до самого Фестиваля молодежи и студентов — новым поколениям внушали, что моднее песни про валенки ничего и быть не может!

«Мы не опасаемся того, что наша молодежь может впасть в сексуальное бешенство, услышав сосание саксофона. Наши девушки, много работающие и помогающие авиации, не побегут на танцмарафоны, где лохматые и потные победители получат только побои. Наша молодежь выросла в новом мире высокого долга, а не развлечений». Похоже на заметку Горького, правда? Это 1944 год, Das Schwarze Korps, официальный орган СС.