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Встреча с заместителем главного врача городской больницы состоится в Щербинке
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Встреча с заместителем главного врача городской больницы состоится в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 34 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Заместитель главного врача ЩГБ по медицинской части Ирина Ракчеева и глава администрации Юрий Стручалин. Фото: официальный сайт газеты «Щербинский вестникъ»
Вопросы на тему здравоохранения можно будет задать 18 апреля на встрече с заместителем главного врача по медицинской части Щербинской городской больницы Ириной Ракчеевой.
— Людям расскажут об организационной части работы медицинских учреждений, — сообщила Ирина Ракчеева.
Горожане смогут обсудить с заместителем главного врача перспективы развития здравоохранения, в частности о планах по оснащению новой поликлиники.
Встреча пройдет во Дворце культуры городского округа Щербинка по адресу: улица Театральная, дом №1а, зеленый зал.
Начало мероприятия запланировано на 17:30.
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