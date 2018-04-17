Встреча с заместителем главного врача городской больницы состоится в Щербинке

Заместитель главного врача ЩГБ по медицинской части Ирина Ракчеева и глава администрации Юрий Стручалин. Фото: официальный сайт газеты «Щербинский вестникъ»

Вопросы на тему здравоохранения можно будет задать 18 апреля на встрече с заместителем главного врача по медицинской части Щербинской городской больницы Ириной Ракчеевой.

— Людям расскажут об организационной части работы медицинских учреждений, — сообщила Ирина Ракчеева.

Горожане смогут обсудить с заместителем главного врача перспективы развития здравоохранения, в частности о планах по оснащению новой поликлиники.

Встреча пройдет во Дворце культуры городского округа Щербинка по адресу: улица Театральная, дом №1а, зеленый зал.

Начало мероприятия запланировано на 17:30.