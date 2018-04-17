Бренд одежды выпустил рубашки из переработанного пластика 

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Проект «Полдень» представил курс образовательных игр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на круглом столе «Асоциальное поведение в детских учреждениях — новые вызовы для корпоративного волонтерства». Мероприятие состоялось 14 апреля в Санкт-Петербурге в Военно-морской академии им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова в рамках третьего благотворительного бала для детей-сирот.

Хотя программа может быть адаптирована под нужды любых детских учреждений, ее первостепенная задача — улучшение психологического климата и снижение уровня агрессии в интернатах. «В СМИ все чаще фигурируют новости о том, что подросток пришел в школу с топором. Мы считаем, что „пожар“ нужно предупреждать», — отметил директор по счастью партнеров «Полдня» Алексей Миняйло. Программа будет состоять из шести образовательных ролевых игр, объединенных в три тематических блока: «опасные тренды», «травля» и «социальная нетерпимость». С детьми разберут причины буллинга и стигматизации. Планируются и семинары для педагогов. Ожидается, что программу запустят до конца года. «Но все будет зависеть от финансирования, — уточнил Миняйло. — Мы подались на президентские гранты и ищем партнеров среди коммерческих компаний».

Как показывают тесты и личное общение, благодаря игровым программам эмоциональный интеллект ребят растет и многие пересматривают свое поведение. «Перед детьми разыгрываются сценки травли. Потом ребята могут встать на сцену и изменить ход действий. Один участник рассказал, что игра подвигла его извиниться перед товарищем», — добавил Миняйло. Как считает специалист, новый курс окажется полезным не только для детей и педагогов, но и для добровольцев — в проведении игр, как правило, участвует 2-6 волонтеров. «Обычно добровольцы имеют дело с абстрактными ситуациями. Здесь же придется говорить о болезненных вещах, болезненных как для детей, так и для волонтеров, потому что с агрессией в школе сталкивались почти все. Кто-то пережил травму, кто-то — нет. Для тех, кто ее проработал, программа — это возможность поделиться опытом и помочь детям справиться со сложной ситуацией. Те, у кого вопрос не до конца закрыт, смогут разобраться в себе и поставить в истории точку, — рассказал Миняйло. — На обучающих семинарах перед играми волонтеры будут знакомиться с психологическими особенностями, которые необходимо учитывать».

Проект «Полдень» создан в 2010 году. Он направлен на социализацию воспитанников детских домов с помощью образовательных игр. В прошлом году прошло 921 занятие для 1223 детей в 78 соцучреждениях 23 регионов РФ. В Санкт-Петербурге проект сотрудничает с пятью центрами содействия семейному воспитанию, тремя социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних и социальным приютом «Детский ковчег».

Группы формируются из 5-20 подростков. В течение полутора часов с ребятами прорабатывают жизненные трудности, с которыми они столкнутся после выпуска из детского дома. «Например, прорвало трубу в квартире — что делать? Мы учим детей анализировать ситуацию и делать собственный выбор», — пояснила во время круглого стола санкт-петербургский координатор «Полдня» Анна Коноваленко. Занятия проходят в игровой форме: сначала происходит вводное обсуждение проблемы, затем подростки участвуют в специально разработанной образовательной игре, получая реальный опыт действий в сложной ситуации, после чего в ходе разбора полетов анализируют этот опыт и решают, как его можно использовать в жизни.

В программах проекта участвует более 500 корпоративных волонтеров из «Ростелекома», KFC и других компаний.

Материал предоставлен проектом “+1”.