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Поэт Григорий Эпштейн представит свою музыкальную программу на Римского-Корсакова
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Поэт Григорий Эпштейн представит свою музыкальную программу на Римского-Корсакова 

Управа района Отрадное 30 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Музыкальную программу «Поговорим о романсе» представит поэт Григорий Эпштейн жителям района Отрадное. Концерт состоится в отделении социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» в среду, 18 апреля.
— В программе — старинные цыганские, известные русские и городские романсы XIX и XX веков. Гости услышат волшебные мелодии гитары и приятный тембр вокалиста, — отметили в администрации филиала.
Концерт начнется в 14.00.
Отметим, что Григорий Эпштейн является частым гостем филиала «Отрадное». (вт)
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