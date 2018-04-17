Поэт Григорий Эпштейн представит свою музыкальную программу на Римского-Корсакова

Музыкальную программу «Поговорим о романсе» представит поэт Григорий Эпштейн жителям района Отрадное. Концерт состоится в отделении социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» в среду, 18 апреля.

— В программе — старинные цыганские, известные русские и городские романсы XIX и XX веков. Гости услышат волшебные мелодии гитары и приятный тембр вокалиста, — отметили в администрации филиала.

Концерт начнется в 14.00.

Отметим, что Григорий Эпштейн является частым гостем филиала «Отрадное». (вт)