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Present Perfect Festival переезжает в «Севкабель»
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Present Perfect Festival переезжает в «Севкабель» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Roots United представляют новую локацию Present Perfect Festival. С 27 по 29 июля 2018 четвертый фестиваль электронной музыки и современного искусства расположится на территории порта «Севкабель» — в том месте, где Нева впадает в Финский залив. Открывшееся после масштабной реконструкции пространство находится на юго-западе Васильевского острова.
«На протяжении всех трех лет, что проводится Present Perfect, нас преследует стихия. Теперь дождь не станет помехой — четыре сцены фестиваля будут надежно защищены от ненастья, пусть часть из них и продолжат находиться на свежем воздухе. Привычному духу PPF это не помешает, а сама фестивальная площадка увеличится в масштабах в сравнении с предыдущими годами», — считает организатор Present Perfect Festival Дмитрий Агалаков.
В этом году Present Perfect посетят множество музыкантов и художников: классики детройтского электро Aux 88, британское объединение Hessle Audio (Ben UFO, Pearson Sound и Pangaea), Blawan и Broken English Club, глава американского лейбла L. I. E. S. диджей Рон Морелли. Первым за три года фестивальным выступлением в Петербурге отметится Нина Кравиц. Гостями из Германии станут Лена Вилликенс и Ellen Allien. Полный список участников будет опубликован позднее.
В прошлом году мероприятие прошло в Музее стрит-арта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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