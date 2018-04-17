Детский сад для панд — самое милое место на планете!

Ясли для плюшевых забавных панд — это питомник и научно-исследовательская база, в которой разводят, изучают и выращивают всеми любимых уникальных и редких мишек, занесенных в Красную книгу.

Фотографии этих детенышей доказывают, что китайцы добились многого в вопросе разведения панд.

Черно-белые комочки ведут себя как настоящие дети. Они дерутся, играют, катаются на качелях и веселятся на горках.

Когда панда подрастает, ее перемещают в парк, условия которого максимально очень похожи на естественную среду обитания бамбуковых медведей.

Как видно из названия, питаются панды в основном бамбуком. В естественной среде они живут около 18 лет, а в парке до 30.

Неподражаемый внешний вид панд стал причиной их огромной популярности по всему миру. Эти животные часто становятся героями мультиков, реклам, компьютерных игр и любимцами публики в зоопарках. Панда даже изображена на логотипе Всемирного фонда дикой природы.

Китайцы со всей серьезностью подходят к вопросу охраны исчезающего вида, поэтому связанные с этим законы очень и очень строгие. Если человек станет причиной гибели панды, его ждет смертная казнь.

В научно-исследовательской базе в Чэнду разводят панд с одной целью — оживить их популяцию. Сегодня она насчитывает 1864 особи. Начал питомник работать с 16 бамбуковыми мишками, а сейчас там обитает 130 панд, которые ежегодно дарят «детскому саду» по 6-8 малышей.

Когда детеныш панды только появляется на свет, он весит около 70-130 грамм, тогда как вес взрослого животного достигает 150 кг. Разведение бамбуковых медведей — это очень сложный процесс, потому что у самок панд только 2-3 дня в году благоприятны для зачатия. Да и рожают они только 1 ребенка.

«Воспитатели» яслей для панд кормят их молоком, потому что есть бамбук таким крошкам еще нельзя. Когда животное вырастает из детского сада и становится достаточно взрослым для заповедника, его выпускают в дикую природу.

На территории заповедника специально для посетителей построили рестораны, сувенирные магазинчики и даже павильоны, где можно сфотографироваться с пандой.