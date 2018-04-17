Блейк Лайвли рассказала, что ее травили в начальной школе

Блейк Лайвли появится в одном из предстоящих эпизодов «Улицы Сезам». Об этом стало известно из Инстаграма актрисы. Она поделилась фотографией, на которой Блейк стоит в обнимку с Большой Желтой Птицей — одним из персонажев телевизионной программы.

Блейк также дополнила пост мотивирующим текстом, в котором рассказала, что в младшей школе ее называли Большой Желтой Птицей, так как она была похожа на персонажа шоу — высокая и с «желтыми» волосами. Она также призвала всех не стесняться себя и принимать такими, какие вы есть.

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О том, что актриса приняла участие в съемках детской телепередачи стало известно недавно, когда она поделилась кадрами со съемок, дополнив их смешными подписями.