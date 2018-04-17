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Гламур в джинсах: звезды на вечеринке в Палм Спрингс
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Гламур в джинсах: звезды на вечеринке в Палм Спрингс 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
15 апреля завершился первый уикенд ежегодного музыкального фестиваля Coachella в Лос-Анджелесе. Тысячи любителей музыки приехали в этом году в знаменитую калифорнийскую долину, чтобы посмотреть выступления Бейонсе, Эминема и Weeknd. Но музыка — далеко не единственное, чем из года в год удивляет Coachella. Многие мечтают получить эксклюзивное приглашение на множество закрытых вечеринок и других мероприятий, проходящих во время фестиваля.
Ярким событием этого года стала традиционная вечеринка у бассейна, которая прошла в отеле Colony Palms в Палм Спрингс. Искусные портные Levi’s Tailor Shop кроили и рвали джинсы, нашивали патчи и заклепки на тракеры, шорты, юбки, в то время, как талантливые художники наносили на деним неповторимые рисунки по технике эйрбрашинг. Получить эксклюзивную кастомизацию можно было от самого Снуп Догга и Херона Престона. Вспомнить о влиянии, которое Levi’s оказал на поп-культуру и музыку и получить неповторимый кастом пришли Белла Хадид, Хейли Болдуин, Бруклин Бекхам, Рейчел Зоуи, Мари Сенн и многие другие.
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