В последнюю субботу мая в Выборгском замке состоится фестиваль «Майское дерево»

В стенах Выборгского замка прозвучат лучшие хиты в стиле медивал-фолк и этно-рок в исполнении знаменитых групп из Выборга, Санкт Петербурга и Москвы. На замковую сцену выйдут менестрели из групп Dark River, Fest Hip-Noz, Triquetrum, Argemonia, а хедлайнером в этом году станет знаменитая московская группа TEUFELSTANZ.

Впервые праздник станет бесплатным. Однако, для создания атмосферы средневекового карнавала, войти в замок беспрепятственно можно будет только в костюме или в маске. Кульминацией праздника, по традиции, станет выбор короля и королевы «Майского дерева», чьи костюмы будут признаны лучшими беспристрастным жюри.