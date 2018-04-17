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В последнюю субботу мая в Выборгском замке состоится фестиваль «Майское дерево»
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В последнюю субботу мая в Выборгском замке состоится фестиваль «Майское дерево» 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В стенах Выборгского замка прозвучат лучшие хиты в стиле медивал-фолк и этно-рок в исполнении знаменитых групп из Выборга, Санкт Петербурга и Москвы. На замковую сцену выйдут менестрели из групп Dark River, Fest Hip-Noz, Triquetrum, Argemonia, а хедлайнером в этом году станет знаменитая московская группа TEUFELSTANZ.
Впервые праздник станет бесплатным. Однако, для создания атмосферы средневекового карнавала, войти в замок беспрепятственно можно будет только в костюме или в маске. Кульминацией праздника, по традиции, станет выбор короля и королевы «Майского дерева», чьи костюмы будут признаны лучшими беспристрастным жюри.
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