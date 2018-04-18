Лучшие книги для путешествий

Джессика Феллоуз «The Mitford murders. Загадочные убийства»

Это первый роман серии о загадках «Золотого века», происходящих с сестрами Митфорд. В нем есть всё, за что мы любим барона Феллоуза (автора «Аббатства Даунтон» и еще двух десятков стильных и исторически точных фильмов) и его племянницы Джессики, по праву считающейся одним из главным специалистом по истории британской повседневности начала ХХ века. В романе вы столкнетесь с тайнами многовековых английских поместий, юными бунтующими аристократками и самым гламурным временем XX века. В канун Рождества 1919 года Луиза Кэннон, которую бедность едва не толкает на воровство, получает возмжоность устроиться няней в поместье Митфордов в Оксфордшире. Между тем, в поезде среди бела дня убивают женщину, служившую сестрой милосердия во время Первой мировой. Луиза вовлекается в поиски преступника после того как узнаёт, что убитая связана с ее новыми работодателями…

Бренда Новак «Ее худший кошмар»

Ганновер — это неприступное закрытое заведение на Аляске, где содержатся самые опасные психопаты в стране, осужденные за тяжкие преступления. Место, которым по праву гордится психиатр Эвелин Талбот, ведущий специалист по работе с психическими отклонениями у преступников. С ними она познакомилась еще до того, как стала психиатром: в шестнадцать лет Эвелин похитил, пытал и насиловал ее бойфренд Джаспер. Работа с преступниками стала в какой-то степени терапией и для нее самой. Открытие Ганновера вызвало напряженность в маленьком городке на Аляске — кому захочется иметь под боком самых жутких убийц и психопатов, пусть и за семью замками? Протестует против Ганновера и местный сержант, пусть и очарованный Эвелин. Всё меняется, когда весной неподалеку от Ганновера находят труп местной женщины…

Дэвид Болдаччи «Абсолютная память»

Дэвид Болдаччи, ныне прославленный американский писатель, занимался юридической практикой в течение 9 лет. Этот факт отчасти объясняет популярность его книг: его героям веришь с первой страницы. Амос Декер, герой серии романов Болдаччи, — бывший футболист, у которого из-за травмы головы открылась феноменальная память. Декер идёт туда, где его новая способность пригодится больше всего — в полицию, а затем в ФБР . Он запоминает всё, что когда-либо видел и слышал, не упуская ни одной детали. Но новообретенная суперспособность окажется настоящим проклятием, когда Декера постигнет личная трагедия…

Агата Кристи «Десять негритят»

Классическое и одно из самых величайших детективных произведений в истории — «10 негритят» связывает жестокие убийства с детским стишком — приём, не раз применявшийся потом для наведения ужаса в литературе и кино. Десять незнакомцев, непонятно по какому принципу выбранные для приглашения, прибывают на частный остров, хозяин которого, эксцентричный миллионер, не показывается гостям. Каждый из них хранит в прошлом темную тайну, и каждого ждёт возмездие.

Агата Кристи «В 4:50 с вокзала Паддингтон»

Еще один детективный шедевр от Агаты Кристи, на этот раз из серии о мисс Марпл. Прообразом Мисс Марпл стала бабушка писательницы, которая, по ее словам, «была беззлобным человеком, но всегда ожидала самого худшего от всех и вся, и с пугающей регулярностью её ожидания оправдывались». Пожилая мисс Макгилликадди не страдает галлюцинациями — по крайней мере, до тех пор, пока не видит убийство на станции Паддингтон. Но видела ли она его на самом деле? Ни жертвы, ни подозреваемого, ни других свидетелей. Никто не верит, что там действительно что-то произошло — мало ли что привидится старой даме! Но мисс Джейн Марпл, ее подруга, возвращается на место преступления, чтобы точно установить, что именно видела мисс Макгилликадди.

Джеймс Роллинс «Пирамида»

Джеймс Роллинс — один из литературных псевдонимов американского писателя Джеймса Пола Чайковски, под которым он выпускает романы в жанре приключенческого триллера. Писатель увлекается дайвингом и спелеологией, что часто использует в сюжетах: действие многих его книг происходит под водой или под землей. В перуанских Андах доктор Генри Конклин обнаруживает 500-летнюю мумию, которой там быть не должно. В это же время в глубине южноамериканских джунглей племянник Конклина, Сэм, натыкается на участок между двумя вершинами, заполненный гениальными ловушками, которые остались нетронутыми тысячи лет. Поисковой отряд ждёт еще множество открытий, которые заставят ученых усомниться в собственном зрении — таких, как таинственный металл, известный как кровь дьявола…

Бернар Миньер «Гребаная история»

Жизнь юноши по имени Генри — сплошная «гребаная история», как он сам ее называет. Погибших родителей он совсем не помнит, а на расспросы о прошлом приемная семья никогда не отвечает. Выкладывать свои фото в интернет ему запрещено. Они живут на небольшом острове у берегов Вашингтона. Генри встречается с девушкой, а потом становится главным подозреваемым в ее убийстве: ее находят мертвой после того, как они поссорились в публичном месте… Миньер блестяще рассказывает темную и напряженную историю, в которой опасность не там, откуда ждёшь, а близость — лишь иллюзия.