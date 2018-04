Стал известен список номинантов на музыкальную премию Billboard Music Awards

Каждый год журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, проводит премию Billboard Music Awards, в рамках которой вручает награды музыкантам за выдающиеся достижения в чартах и в продвижении своей деятельности. В этом году церемония вручения пройдет уже в 21-й раз. Среди номинантов оказались как и лауреаты многих других премий, так и очень неожиданные исполнители.

Бруно Марс

Среди номинантов в категории «Лучшая певица» представлены Каиила Кабелло, Карди Би, Холзи, Деми Ловато и Тейлор Свифт.

Камила Кабелло

За звание «Лучшего певца» поборются Эд Ширан, Кендрик Ламар, Дрейк и Пост Малон.

Дрейк

На «Лучшую песню в чарте hot 100» претендуют Despacito Дэдди Янки и Луиса Фонси, Humble Кендрика Ламара, Shape of You Эда Ширана, Rockstar Пост Малона и That's What I Like Бруно Марса.

Номинантами на самое большое количество наград стали Эд Ширан и Кендрик Ламар. Интересно, кто же все-таки унесет с собой больше всего статуэток?