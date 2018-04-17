Детвора Косино-Ухтомского постигает просторы космоса

В прошедшую субботу в кожуховской библиотеке, расположенной на Лухмановской улице в доме 17, корпус 1, состоялся мастер-класс и беседа на тему «Космоса безбрежный океан». Мероприятие состоялось в рамках недели «Космических каникул».

Т. Пестова, главный библиограф учреждения, предложила детям сделать летающую тарелку из обычной одноразовой тарелки, пластикового стаканчика и желтого «яйца» от киндерсюрприза. Получилось весьма креативное средство передвижения инопланетянина.

Пока шел мастер-класс мамы ребят получили возможность побеседовать с психологом ОППМС «Кожухово» Московской психологической службы населению С. Беликовой. Специалист рассказала о тренингах, проводимых для родителей с детьми в Отделе, и провела индивидуальные консультации.