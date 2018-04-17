Ещё
Детвора Косино-Ухтомского постигает просторы космоса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детвора Косино-Ухтомского постигает просторы космоса 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В прошедшую субботу в кожуховской библиотеке, расположенной на Лухмановской улице в доме 17, корпус 1, состоялся мастер-класс и беседа на тему «Космоса безбрежный океан». Мероприятие состоялось в рамках недели «Космических каникул».
Т. Пестова, главный библиограф учреждения, предложила детям сделать летающую тарелку из обычной одноразовой тарелки, пластикового стаканчика и желтого «яйца» от киндерсюрприза. Получилось весьма креативное средство передвижения инопланетянина.
Пока шел мастер-класс мамы ребят получили возможность побеседовать с психологом ОППМС «Кожухово» Московской психологической службы населению С. Беликовой. Специалист рассказала о тренингах, проводимых для родителей с детьми в Отделе, и провела индивидуальные консультации.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Сделай доброе дело! В конкурсе вокального мастерства «Вдохновение» - двадцать победителей и призеров Молодежная палата района Косино-Ухтомский приглашает зрителей и выступающих на квартирник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые с микрофоном: ведущие BBC разделись в эфире13
Секс по-настоящему в кино
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя10
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение