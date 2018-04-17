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Женщина хотела сделать аборт, но ее остановил знак свыше
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Женщина хотела сделать аборт, но ее остановил знак свыше 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Иногда даже самые фантастические фильмы не могут сравниться с невероятными совпадениями, которые происходят в реальной жизни.
Чудеса есть, просто мы иногда их не замечаем. Оказывается, чтобы получить подсказку свыше достаточно только прислушаться к своему сердцу… И эта история — это самое яркое тому подтверждение!
«Моя коллега узнала, что беременна. У нее уже был один ребенок, так что все радости и горести материнства ей были известны. Ее сын уже вырос, успехи в карьере с каждым годом только увеличивались, да и сама она уже была не «девочкой». Поэтому после долгих раздумий она приняла решение сделать аборт.
Под конец рабочего дня наш системный администратор менял каждому из нас пароль на офисном компьютере. Делал он это всегда с помощью генератора случайных паролей. Эта простая программа случайным образом генерирует любую комбинацию букв и цифр, и из предложенных ею вариантов наш сисадмин выбирает более-менее запоминающиеся и произносимые пароли, которые потом выдает всем сотрудникам. А мы их находим утром на листочках под клавиатурой.
К чему же это я веду? В тот день, когда моя коллега собралась прерывать беременность, она так же как все мы нашла свой новый пароль. На ее квадратике бумаги было написано «PLZMOMNO». В голове моментально возник явный вариант расшифровки этого случайного набора букв — «Please Mom No», т.е. «Пожалуйста, мам, нет».
Такой знак свыше не заметить мог только слепой! Она сразу же позвонила доктору и отменила операцию.
Кстати, ее второму ребеночку недавно исполнилось 5 лет…»
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