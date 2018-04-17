​Мозаику на «Тюбетейке» распечатали на принтере 

Символ Московского района — «Тюбетейку» — открыли после ремонта. Теперь там есть закусочная, магазины, скоро будут офисы и парковка. Только вот мозаичное полотно, которое украшало фасад здания, полностью сохранить не удалось. ВСТРЕТИМСЯ У «ТЮБЕТЕЙКИ» «Тюбетейка» была построена в 1979 году. Информация в разных источниках имеет погрешность плюс-минус год, но факт остается фактом: в 1980 году там уже шили ботинки на заказ. «Татпошивобувьбыт» изготавливал красивые кожаные сапожки и туфли, расшитые национальными узорами. Мозаика с национальным орнаментом украшала и округлый фасад здания. Не зря народ окрестил строение «Тюбетейкой» — стороны действительно похожи на татарский мужской головной убор. В 2015 году в здании случился пожар. После «Тюбетейку» продали и закрыли на ремонт. Пошли слухи, мол, рынок снесут, а в «Тюбетейке» гостиницу сделают. Потом стало известно, что здесь будет новый торговый центр, название которому дали именно народное — «Тюбетейка». После этого смута поутихла, но ненадолго. С началом ремонтных работ жители Московского района заметили, что собственник отковырял от фасада знаменитое мозаичное панно. — Мы, когда оголенный кирпич увидели, сразу поняли, что все! Снимут мозаику! — сетует жительница Московского района Татьяна Анисимова. — Это ведь наша история! До сих пор люди тут о встрече договариваются: место приметное. Теперь все, наверное, стеклом или металлом обошьют, на современный лад. Кому в наше время красота нужна? «МОЗАИКУ МЫ СОХРАНИМ!» Волна возмущений дошла до социальных сетей. Пользователи активно обсуждали демонтаж знаменитой мозаики. Новые владельцы здания народное волнение успокоили. Пообещали, что всеми любимую мозаику восстановят. А демонтажа было не избежать: стены старые, все отсырело. Мозаика частично отвалилась, да и плесень была везде. — Мы понимали, что это символ, поэтому приняли решение ее оставить. Хотя это недешевое удовольствие, — заявил генеральный директор ООО «БизнесСитиГрупп» Михаил Заика. — Перед тем, как начать ремонт, мы все сфотографировали, откомпьютеризировали, нанимали художников из Москвы, Санкт-Петербурга, которые восстанавливали орнамент. Так что мозаика вернется на свое законное место после окончания ремонта. Как и из чего будут выкладывать панно, собственник не сказал. ПАРКОВКА НА 200 МАШИН И ПОЛИМЕРНОЕ ПАННО В июле этого года ожидается окончательное открытие обновленной «Тюбетейки». Первые этажи уже заняты. И демонтированная часть панно восстановлена. Только на исторический узор, выложенный смальтой, это новое «произведение искусства» мало похоже. — Мы применили жидкие вплавляемые элементы, — поделился технологией Михаил Заика. — Это так называемая полимерная мозаика. Делается это так: распечатывается на полноцветном принтере, потом «режется» на мозаику, и полученные элементы заливаются прозрачным полимерным покрытием. То есть мозаика изготавливается из отпечатанной и разрезанной фотографии. А ведь можно было выложить панно если не смальтой (понятно, материал редкий и дорогой), то хотя бы керамической мозаикой, чтобы сохранить дух времени. Но новые собственники на панно решили сэкономить. По словам директора, и без того в строение пришлось вложить не один десяток миллионов рублей. Ремонта здание не видело с момента постройки. Менять пришлось всю «начинку», первоначальными остались только стены. — Мы полностью заменили инженерные коммуникации, переделали планировку, — рассказывает Михаил Заика. — Ремонтировали не только «Тюбетейку», но и прилегающее к ней здание с часами. Теперь это полноценный офисный центр, который, по планам, будет готов принимать арендаторов. Кроме того, вокруг здания будет парковка на 200 машин. Ради парковки будут убираться торговые павильоны первой линии, добавил собственник. Всем предпринимателям выделят площади в «Тюбетейке» за равноценную арендную плату. К слову, предприниматели, занимающие первую линию павильонов, уверены, что никто никуда их с места не сдвинет. Говорят, 20 лет уже эти ряды сносят, а они все на месте. Но вот некоторые соседствующие магазинчики в курсе будущего переезда: договоры с арендаторами в этом году заключили только до 31 мая. КУЛЬТУРНОЕ ЛИ ЭТО НАСЛЕДИЕ? Автором знаменитого панно является Розалия Нургалиева — нынешний директор Государственного музея ИЗО РТ, которая в то время занимала должность главного художника Казани. Сама мозаика была выложена из уникального материала — смальты. Ее в Советском Союзе изготавливали только на одном предприятии в Ленинграде. Оно работает до сих пор, но ту смальту уже не производят — нет спроса. Конечно, сам материал можно найти, но это очень дорого. Можно провести реконструкцию, но это еще дороже. Да и зачем? Для государства «Тюбетейка» вместе с ее панно ценности не представляет. Здание рынка объектом культурного наследия, включенным в охранный реестр, не является, сказали в Министерстве культуры РТ. Поэтому качество ремонтных работ Минкульт не имеет право контролировать. Однако, в целях сохранения построек, обладающих признаками объектов культурного наследия, народ вправе обратиться в уполномоченный орган охраны ОКН с заявлением о включении таковых в реестр. Сегодня уникальный мозаичный узор раскололи надвое. Лицевую часть не тронули, а вот вторая половина выглядит убого: сильно видна граница полимерного рисунка. Так что прежний вид «Тюбетейка» все же потеряла. Так имеет ли право популярное здание занять место в списке объектов культурного наследия, охраняемых государством? Постройки советских времен имеют не меньшую ценность, чем строения 18-19 века, и вполне заслуживают стать, к примеру, архитектурными памятниками конструктивизма. Дом печати на Баумана попал под охрану государства. А про «Тюбетейку» забыли. Неужто, нет ничего ценного в панно из смальтовой мозаики, над которым трудилась известная казанская художница и которое стало одним из символов Казани? Евита Саможенова