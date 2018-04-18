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Нерпы в центре Невы отбирают корюшку у рыбаков
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Нерпы в центре Невы отбирают корюшку у рыбаков 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Неве, на ее городской территории, по сведениям очевидцев поселились две кольчатые нерпа. Об этом сообщили представители группы «Спасение тюленей» в «ВКонтакте». Они считают, что «скорее всего, животных привлекают сети, которыми петербургские рыбаки ловят идущую по Неве корюшку».
При этом нерпы оказались не из стеснительных. Столь редких представителей фауны в черте города можно увидеть во время прогулки по набережным от Финляндского вокзала до Смольного собора.
При этом специалист отрицают какую либо опасность для нерп попасть в сети рыбаков. Активисты уверяют, что в реке охотиться для них непривычно, но таким способом поживиться животные не пренебрегают.
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