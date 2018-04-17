Реставраторы обращают внимание на детали

Прежде чем приступить к реставрации старинного здания, необходимо провести большую исследовательскую работу. Как проходит восстановление памятников культурного наследия, «ВМ» рассказал почетный реставратор Москвы Евгений Журин.

Все начинается с изучения самого памятника: специалисты приезжают на место, осматривая каждый сантиметр здания. Нужно зафиксировать все, что сохранилось до наших дней, включая конструкцию помещения и материалы, из которых оно построено. Параллельно идут историко-архивные работы. Ценно каждое упоминание здания в исторических документах, в том числе в мемуарах и воспоминаниях. Важны все сохранившиеся снимки, чертежи, оставленные архитектором, или даже сделанный на скорую руку карандашный набросок.

— На основе собранной информации составляется проект реставрации, — говорит Журин. — И вот тут важно ответить на вопрос: а что именно представляет для нас историческую ценность? Ведь нередко памятник XVII века доходит до нас с достройками и перестройками, которые были сделаны с XVIII по XX век. Поэтому, как правило, мы берем за основу облик здания, который вошел в историю, но при этом стараемся восстановить важные архитектурные элементы разных эпох.

Особое внимание реставраторы уделяют и материалам, которые используются для воссоздания исторического вида. По возможности они должны быть идентичны тем, что использовали авторы памятников.