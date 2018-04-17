«Когда мы были молодыми»: три великие бабушки советского кино

«Я была когда-то юной, триста лет тому назад», — пела черепаха Тортила в исполнении вечной бабушки Советского Союза Рины Зеленой. Но кто из нас помнит эту блистательную актрису юной?

Они стали популярными уже в зрелом возрасте, у них никогда не было ролей романтических красавиц, да и зачастую блистали они только в эпизодах. При всем этом популярность их порой превосходила славу актеров первого плана. Давайте же вспомним, какими были наши любимые бабушки советского кино в молодости.

Самая известная бабушка советского кинематографа — Татьяна Ивановна Пельтцер . Она стала популярной у зрителей только в 47 лет, и мы помним ее как добрую Бабу-ягу и маму Ивана Бровкина. Ее крошечные роли озорных старушенций всегда были теми изюминками, благодаря которым даже пресный фильм становился лучше.

Она так и не получила актерского образования, чем всю жизнь очень гордилась. При этом Пельтцер впервые вышла на подмостки еще в 1913 году, когда ей было всего 9 лет, но вот в кино дебютировала только через три десятка лет.

А вот так Татьяна Ивановна выглядела в молодости, в 20-е годы. И в ту пору она разбивала сердца.

В 1927 году Татьяна Пельтцер вышла замуж за немецкого коммуниста-интернационалиста, Ганса Тейблера, который учился в Москве в школе Коминтерна. В 1930 году пара уехала в Берлин, где Татьяна работала машинисткой в торговом представительстве СССР. Актриса прожила в Берлине до самого прихода Гитлера, хотя ходят слухи, что отъезд на родину был связан не со сменой власти, а с супружеской изменой.

В 30-е годы после отъезда русской жены из Германии Ганс женился второй раз. Его внук потом приезжал в Москву, останавливался у Пельтцер, она очень сердечно его принимала, до конца дней сохранила близкие отношения с Гансом и его семьей… Уже в преклонном возрасте Пельтцер ездила в Карловы Вары на воды, где встречалась с «мужем своей молодости».

Татьяна Пельтцер многие годы была закадычной подругой другой известной бабушки советского кинематографа — искрометной Фаины Раневской

Татьяна Ивановна рассказывала историю, которая впоследствии стала анекдотом. Как-то на гастролях в Ленинграде они жили в разных гостиницах. Фаина Георгиевна звонит и говорит в трубку низким голосом: «Та-ня! Приходите ко мне обедать. Я совершенно не умею есть одна. Есть одной так же безнравственно, как ср…ть вдвоем».

Фаина Раневская в 70-е Раневская памятна своими изречениями, многие из которых стали крылатыми. Часто эту великую актрису именуют «королевой второго плана»: у нее не было ни одной главной роли в кино, но кто бы сегодня помнил «Подкидыша», «Александра Пархоменко», «Девушку с гитарой» и «Легкую жизнь», если бы не Раневская?

Юная Раневская со старшей сестрой Беллой до революции

Раневская родилась в Таганроге в богатой еврейской семье. Как и у Пельтцер, у Раневской не было актерского образования, только уроки в частной театральной студии, но с 19 лет она начала играть в театре. В кино актриса дебютировала в возрасте 38 лет, в немом фильме 1934 года «Пышка». А в 1940 году получила всесоюзную известность благодаря картине «Подкидыш», после которой навсегда осталась в памяти народной как «Муля, не нервируй меня».

По ее собственным воспоминаниям, Фаина Раневская с трудом впускала людей в свою личную жизнь. Всю жизнь ее сопровождало одиночество: с самых молодых лет, когда ее семья после революции эмигрировала, Фаина была одна. В своей автобиографии актриса вспоминает, как совсем молоденькой она неудачно влюбилась в героя-любовника из труппы. Тот не ответил ей взаимностью. Хуже того, он оскорбил и унизил Фаину, тем самым закрыв эту часть ее души навсегда.

Раневская с сестрой в 60-е Она никогда не была замужем, не родила детей. Только однажды и ненадолго ей довелось насладиться домашним очагом. В 60-х вернулась из эмиграции старшая сестра Белла. Вместе они прожили всего несколько лет, после чего Белла заболела и вскоре умерла.

Неповторимую Рину Зеленую помнят и любят по ролям черепахи Тортилы в «Приключениях Буратино», миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» и по огромному количеству эпизодических, но запоминающихся ролей.

Актриса родилась на заре XX века в Ташкенте, училась в престижной гимназии в Москве, по воле случая поступила в театральную школу и впервые вышла на сцену в Одессе. Необычное имя Рина появилось только потому, что на первой афише не помещалось ее полное имя Екатерина.

Екатерина Зеленая начинала как эстрадная певица, потом играла в театре, а в 38 лет в ее жизнь прочно вошло кино. В 1939 году вместе с Агнией Барто она написала сценарий комедии «Подкидыш» и там же сыграла домработницу Аришу.

Долгое время Рине Зеленой доставались маленькие роли генеральш, гувернанток, посетительниц и секретарш, а вот по-настоящему знаменита она стала только в 70-х годах.

В отличие от двух своих коллег по цеху, о которых мы рассказали ранее, Рина Зеленая была счастлива в семейной жизни. В первый раз она выскочила замуж в 18 лет, но этот брак просуществовал недолго. А вот второй муж стал ее настоящей любовью, они вместе весело и дружно прожили сорок лет.

Рина Зеленая и ее второй муж, архитектор Константин Топуридзе

Началом их долгого совместного жизненного пути послужил курортный роман — они познакомились в абхазском санатории. И быстро поженились. Актриса любила наблюдать за тем, как работает ее муж, талантливый архитектор, который стал автором проектов фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» на ВДНХ и других монументальных творений.

Своих детей у Зеленой не было. Она воспитала двух сыновей Топуридзе и его племянниц. Трудно представить, но первый муж Рины и первая жена Константина с удовольствием бывали в их доме.

Супруги прожили вместе четыре десятка лет, а когда в 1977 году Рина Зеленая овдовела, то очень скоро полностью потеряла зрение, будто не хотела смотреть на мир, в котором не было ее любимого мужчины.