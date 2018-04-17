Упростить получение льготных лекарств для детей из многодетных семей могут в Подмосковье

С инициативой упростить получение льготных лекарств для детей из многодетных семей планирует выступить комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы.

Сейчас все упирается в рецепт, который медик может выписать только в медицинском учреждении. Обеспечение лекарствами льготных категорий граждан представители профильных ведомств и депутаты обсудили на расширенном заседании. Одна из проблем — доступность аптек.

По словам уполномоченной по правам человека в регионе, на нехватку учреждений жалуются жители Сергиева Посада и Клина. Еще одна тема — обновление системы аукционов по размещению заказов на льготные препараты. Сейчас в Московской области около 700 тысяч льготников. С начала 2018 года обслужено 678 тысяч рецептов, на сумму 2,7 миллиарда рублей. Сейчас в Мособлдуме предлагают усовершенствовать систему аукционов, чтобы избежать сбоев.

Выстроить систему, которая опиралась бы на взаимодействие с организациями, с пациентским сообществом, чтоб не ошибаться в количествах закупок лекарств. Такая работа уже началась, новое управление слышит потребности, и, мы сегодня уже констатируем, это дает свои результаты