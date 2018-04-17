Петрозаводчанка 5 дней не может заставить службы закрыть опасные люки

Жительница карельской столицы извещала ЕДДС и мэрию об открытых люках на Ключевой, но воз и ныне там.

Петрозаводчанка прислала к нам в редакцию фотографии и письмо, в котором рассказала об открытых люках на улице Сегежская у дома №21.

По словам женщины, решить проблему она пытается с 13 апреля. Женщина обращалась в Единую дежурно-диспетчерскую службу, ей пообещали разобраться и подключить управляющую компанию.

— 16 апреля мне позвонили из аварийной службы для уточнения местоположения люков и пообещали все исправить или, хотя бы, поставить ограждение. Воз и ныне там, — рассказала женщина.

— Сегодня я позвонила в мэрию города, девушка в телефоне уверила меня, что постарается разобраться. День прошел, люки прикрыты досками.

— Весенние дни становятся длиннее и теплее, дворовая ребятня гуляет до темноты, вездесущие мальчишки с интересом возятся возле люков. Недалеко до беды, после которой зашевелятся задницы ответственных начальников, но будет поздно,

— рассуждает горожанка.

Жительница столицы Карелии задается вопросом — почему нельзя предотвратить.

— Понятно, что невозможно уследить за всем городом и где-то недосмотреть, но когда жители конкретно указывают на проблему, неужели нельзя отреагировать оперативно? Или надо переломать кости, погибнуть (не дай бог!) ребенку или собаке что бы все службы навалились и положили крышки на люки?

Напомним, в минувшие выходные в Сегеже ребенок провалился в открытый колодец. Тогда прибывшие на место ЧП службы накрыли колодец старым шкафом.

Также «Российские коммунальные системы» просили жителей Петрозаводска сообщать об открытых колодцах по телефону диспетчерской службы 76-64-04 (АО «ПКС-Водоканал») и 71-00-52 (АО «ПКС-Тепловые сети»).