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Петрозаводчанка 5 дней не может заставить службы закрыть опасные люки
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Петрозаводчанка 5 дней не может заставить службы закрыть опасные люки 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Жительница карельской столицы извещала ЕДДС и мэрию об открытых люках на Ключевой, но воз и ныне там.
Петрозаводчанка прислала к нам в редакцию фотографии и письмо, в котором рассказала об открытых люках на улице Сегежская у дома №21.
По словам женщины, решить проблему она пытается с 13 апреля. Женщина обращалась в Единую дежурно-диспетчерскую службу, ей пообещали разобраться и подключить управляющую компанию.
— 16 апреля мне позвонили из аварийной службы для уточнения местоположения люков и пообещали все исправить или, хотя бы, поставить ограждение. Воз и ныне там, — рассказала женщина.
— Сегодня я позвонила в мэрию города, девушка в телефоне уверила меня, что постарается разобраться. День прошел, люки прикрыты досками.
— Весенние дни становятся длиннее и теплее, дворовая ребятня гуляет до темноты, вездесущие мальчишки с интересом возятся возле люков. Недалеко до беды, после которой зашевелятся задницы ответственных начальников, но будет поздно,
— рассуждает горожанка.
Жительница столицы Карелии задается вопросом — почему нельзя предотвратить.
— Понятно, что невозможно уследить за всем городом и где-то недосмотреть, но когда жители конкретно указывают на проблему, неужели нельзя отреагировать оперативно? Или надо переломать кости, погибнуть (не дай бог!) ребенку или собаке что бы все службы навалились и положили крышки на люки?
Напомним, в минувшие выходные в Сегеже ребенок провалился в открытый колодец. Тогда прибывшие на место ЧП службы накрыли колодец старым шкафом.
Также «Российские коммунальные системы» просили жителей Петрозаводска сообщать об открытых колодцах по телефону диспетчерской службы 76-64-04 (АО «ПКС-Водоканал») и 71-00-52 (АО «ПКС-Тепловые сети»).
По материалам: ptzgovorit.ru
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