Открытая вакансия: от Зейна Малика ушел менеджер

Не только звезды увольняют своих менеджеров и ассистентов, но и сами коллеги не выдерживают хамского отношения и маленькой зарплаты, что приводит к уходу к артистам-конкурентом.

Так, недавно певец Зейн Малик лишился личного менеджера, с которой работал с года. Сара Стеннет разорвала контракт со звездой из-за трудного поведения Малика. Наверно, Джиджи Хадид тоже не выдержала капризный характер возлюбленного и бросила его.