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Открытая вакансия: от Зейна Малика ушел менеджер
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Открытая вакансия: от Зейна Малика ушел менеджер 

Popcake.tv 23 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Не только звезды увольняют своих менеджеров и ассистентов, но и сами коллеги не выдерживают хамского отношения и маленькой зарплаты, что приводит к уходу к артистам-конкурентом.
Так, недавно певец Зейн Малик лишился личного менеджера, с которой работал с года. Сара Стеннет разорвала контракт со звездой из-за трудного поведения Малика. Наверно, Джиджи Хадид тоже не выдержала капризный характер возлюбленного и бросила его.
Сара уж точно не расстроилась по этому поводу, она сейчас работает с такими артистами как Рита Ора и Николь Шерзингер. А вот Малику срочно нужна замена, ведь он сейчас готовится к мировому туру в поддержку нового альбома.
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