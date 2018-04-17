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Сериал Lost in Space заподозрили в краже идей Mass Effect
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Сериал Lost in Space заподозрили в краже идей Mass Effect 

GameGuru 15 минут назад
Фото: GameGuru
13 апреля на Netflix стал доступен для просмотра сериал «Затерянные в Космосе» (ориг. Lost in Space). Журналист PC Gamer во время просмотра шоу долго не мог отделаться от чувства, что он где-то это уже видел. И вдруг он неожиданно осознал — это же Mass Effect!
Прежде всего стоит отметить, что своеобразные обвинения в заимствовании могут распространяться на обе стороны. Сериал «Затерянные в Космосе» дебютировал на экранах в 1965 году, а шоу Netflix является его перезагрузкой. Сюжет повествует о семье Робинсонов, отправившейся в далекий космос, чтобы основать колонию на новой планете. В Mass Effect: Andromeda мы играем за представителя семьи Райдеров, которые, грубо говоря, вынуждены заниматься тем же самым, только нося гордое звание Первопроходцев.
В новом же шоу, можно заметить как больше всего бросается в глаза схожесть сериального робота (которого зовут Робот) с персонажем Mass Effect 2 гетом по имени Легион. Или, например, средство передвижения Робинсонов по планете очень напоминает «Мако», на котором катался Шепард в Mass Effect. Также похожи:
ангары, где хранится чудо транспорт сериала и «Кочевник» из ME: Andromeda; визуальный стиль некоторых экранов информациикомната брифингаГалактическая карта
Конечно, мы вместе с журналистом PC Gamer можем выдавать желаемое за действительное. Но все же приятно увидеть хоть частичку Mass Effect в кино, учитывая тот факт, что экранизация, права на которую приобрели у Bioware еще в 2008 году, похоже никогда не увидит свет.
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