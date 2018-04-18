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Началось голосование за участников конкурса рисунков «Рублик и футбол»
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Началось голосование за участников конкурса рисунков «Рублик и футбол» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Началось голосование за участников совместного с министерством финансов Ставропольского края конкурса детских рисунков в преддверии ЧМ-2018 « Рублик и футбол». На звание победителя претендуют 150 участников.
Победитель определится по итогам двухдневного голосования на нашем сайте, которое будет проходить 18 и 19 апреля. Голосование завершится в 23:59 19 апреля.
Трех победителей ждут призы от министерства и редакции «АиФ-СК». Авторы рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, получат по набору подарков, который будет включать флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.
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