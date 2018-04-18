Началось голосование за участников конкурса рисунков «Рублик и футбол»

Началось голосование за участников совместного с министерством финансов Ставропольского края конкурса детских рисунков в преддверии ЧМ-2018 « Рублик и футбол». На звание победителя претендуют 150 участников.

Победитель определится по итогам двухдневного голосования на нашем сайте, которое будет проходить 18 и 19 апреля. Голосование завершится в 23:59 19 апреля.

Трех победителей ждут призы от министерства и редакции «АиФ-СК». Авторы рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, получат по набору подарков, который будет включать флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.