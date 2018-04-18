5 вещей, которые вам нужно срочно удалить из телефона

Психологи не устают повторять, что прошлое должно оставаться в прошлом и никак не должно влиять на ваше настоящее, а тем более и на будущее. Поэтому не стоит жить с оглядкой назад и вздрагивать каждый раз, когда кто-то тянет руку к вашему мобильному телефону. Возможно, просто потому, что вам есть что скрывать? Может быть, вам стыдно за тот плейлист, который вы закачали настолько давно, что он уже неактуален? Или все гораздо серьезнее, и вы переживаете, что кто-то заметит, какие пошлые картинки вы храните или прослушиваете в очередной раз эротическую аудиокнигу. Чтобы вам не было мучительно стыдно за весь тот хлам, который скопился в вашем смартфоне, советуем проводить регулярную «генеральную уборку» и избавляться от всего ненужного.

Старые сообщения и голосовую почту

Вы что, действительно находите время, чтобы перечитывать старую переписку? Скорее всего, вы и сами не знаете, сколько подобных сообщений скопилось в памяти вашего телефона. Голосовую почту, к слову, также нужно периодически чистить. Если, например, у вас каким-то чудом сохранилось голосовое сообщение, датированное еще 2010 годом, то единственное разумное, что вы можете с ним сделать, — удалить и забыть.

Снимки, которые вы никому не покажете, и дубликаты

Уверены, что на вашем смартфоне найдется множество неудачных ракурсов, смазанных лиц и прочих неприглядных фотографий, которые вы вряд ли будете демонстрировать другим людям. Поэтому, может быть, имеет смысл их удалить и оставить лишь удачные кадры? То же самое касается дубликатов, которые постоянно появляются в галерее снимков.

Музыку, которую вы больше не слушаете

Ничего страшного нет в том, что раньше вам нравилась определенная музыка, которую вы готовы были слушать с утра и до вечера. Но времена меняются, возможно, вы больше не находите ничего хорошего в «Хитах 90-х» или других попсовых композициях. Поэтому смело прощайтесь с теми исполнителями, альбомами и плейлистами, которые перестали быть актуальными для вас. И закачайте, наконец, именно ту музыку, которая будет доставлять вам удовольствие, а не заставит краснеть, если вдруг окружающие ненароком ее услышат.

Номера из телефонной книги, с пометкой «не брать!»

Признайтесь, у вас тоже найдется не один десяток телефонных номеров, подписанных, как «Дима клуб», «Не брать!», «Прилипала», «Петя с сайта» и так далее? Причем, уверены, что ни под каким предлогом вы больше не перезвоните этим людям и не возьмете трубку, а единственное ваше желание — навсегда вычеркнуть из памяти и этих персонажей, и все ситуации, связанные с ними. Так зачем же тогда хранить все эти ненужные контакты? Поэтому проредите свою телефонную книгу и оставьте в ней лишь важные номера, которые действительно вам пригодятся.

Аудиокниги, которые вы прослушали, и приложения, которыми больше не пользуетесь

Внимательно просмотрите список аудиокниг и определите те из них, которые достойны повторного прослушивания. Нет таких? Тогда смело избавляйтесь от ненужного и освобождайте место для более достойных экземпляров. То же самое касается и мобильных приложений. Скажите, зачем вам нужны все эти многочисленные иконки на экране, если вы ими все равно не пользуетесь? Учитесь отделять действительно полезные вещи от тех, которые просто засоряют ваше пространство. К тому же таким образом вы сможете освободить дополнительную память на телефоне.

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